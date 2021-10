Atletico Judo Alexandria, la palestra per crescere e divertirsi

Con l’intento di creare una realtà che faccia soprattutto formazione e divulghi le buone pratiche sportive, è nata una nuova palestra in spalto Marengo 80 ad Alessandria, in cui l’Associazione Atletico Judo Alexandria ha trovato ‘casa’ e l’ha resa accogliente per corsi e attività continuative, nel rispetto delle norme sanitarie.

Soprattutto ha dato un nuovo spazio ai tanti bambini e ragazzi che praticano il judo o che vogliono avvicinarsi alle arti marziali in maniera seria. Il responsabile della palestra e allenatore di judo è infatti Simone Martino, cintura nera 3° Dan e preparatore atletico, oltre che ‘atleta azzurro’ e medagliato agli Europei Master del 2019. É coadiuvato dal maestro Alberto Natale e dall’aiutante Luca Izzo.

Martino ha trasferito la sua passione in educazione, rivolta ai più piccoli. L’intento è quello di creare un vero e proprio vivaio, dai 4 anni in su. “La palestra è aperta a tutti i giovani che abbiano voglia di imparare da zero, ma anche a chi è già un po’ più esperto e desidera migliorarsi o darsi alla pratica agonistica”.

Se il primo obiettivo è quello di divertirsi, il progetto dell’Atletico Judo Alexandria prevede di impartire disciplina e formarsi nella forma fisica, per crescere con il corpo e con la mente.

Atletico Judo Alexandria sarà attiva nel campo agonistico in gare nazionali e internazionali. Non solo judo. Sullo stesso

tatami si allenano inoltre i ragazzi della scuola Wu Tao Italia del maestro di kung fu, Maurizio Massara.

All’interno è inoltre adibito un ‘corner’ di pesi e attrezzi per chi invece volesse migliorare le proprie performance atletiche, individualmente o seguito da un personal trainer.

La palestra è inoltre aperta ad altre collaborazioni artistiche e sportive, compatibilmente agli spazi e agli orari disponibili.

Per ricevere ulteriori informazioni sui corsi e sul judo Alexandria:

atleticoalexandria2019@hotmail.com, sulla pagina facebook ‘Atletico Judo Alexandria’ o per telefono: 333 4668456.