Una pizzeria contemporanea? Solo da Le Aie, dove la differenza si vede e si sente

Dopo Ovada ed Acqui Terme ha aperto da un mese e mezzo anche ad Alessandria “Le Aie” che sta rivoluzionando il concetto di pizzeria come siamo soliti conoscere.

Le Aie si distinguono sia per l’ambiente curato e che strizza l’occhio alla tradizione, sia per l’altissima qualità delle sue pizze, scrocchiarelle, focacce e farinate. Sono prodotti di qualità, o se preferite, luxury: “Le materie usate negli impasti e come condimenti sono d’eccellenza” e a chilometro zero, conferma il pizzaiolo gourmet Stefano Rossi – certificato tra i migliori al mondo - “viene preparato tutto da noi. L’impasto richiama la tradizione napoletana, ma è molto più digeribile, fragrante. La differenza si nota in bocca ma anche visivamente”.

Il punto di forza de Le Aie è stato infatti unire l’esperienza di ottimi pizzaioli con la fantasia e la ricercatezza nella lavorazione tipica degli chef. Nascono così dei piatti che sono una vera e propria esperienza per i cinque sensi, in cui l’innovazione e la tradizione si amalgamano per offrire qualcosa che non si era mai visto e che sta conquistando sempre di più i palati degli Alessandrini, per cene da ristorante stellato con menu a base di pizze. Create grazie anche alla tecnologia esclusiva, capace di riprodurre fedelmente l’azione delle dita del maestro pizzaiolo sia nei movimenti sia nella giusta pressione da imprimere, per qualcosa di unico ed inimitabile. I forni hanno temperature controllate così da far uscire le pizze sempre a cottura ottimale.

La carta dei dolci curata dalla pastry chef Ilenia Conte rende ancor più unica l’esperienza nel locale di via Plana. Anche la scelta delle birre artigianali, da produttori locali, è stata fatta in un’ottica di abbinamenti per esaltare i sapori dei piatti.

