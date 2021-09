Y3K, sostenibilità ambientale e futuro

Primi nella sostenibilità ambientale, primi sul podio. Y3K festeggia nel modo migliore il neonato campionato E-STC per vetture con motore elettrico, nel quale l’azienda alessandrina – punto di riferimento da molti anni nel noleggio e che proprio nella mobilità ‘green’ ha la sua mission – è ‘in pista’ con un suo pilota, Max Mugelli, a bordo di una Tesla. E proprio il giovane toscano, sul circuito di Varano è recentemente salito sul gradino più alto, centrando una vittoria non facile dopo aver conquistato la pole in prova.

Mugelli guida una Telsa, brand scelto da Y3K come business partner proprio per il suo stile innovativo e tecnologicamente avanzato. Una collaborazione proficua e vantaggiosa che sta dando tante soddisfazioni: Y3k dispone della terza flotta Tesla in Italia, come numero di vetture a disposizione.

Squadra vincente, quella di Y3K , proiettata al futuro. Non solo proponendo veicoli con motorizzazione elettrica ed ecologica, ma soprattutto puntando sui giovani che sono la vera risorsa per raggiungere l’importante obiettivo di un mondo più sostenibile, solo con azioni concrete e non con iniziative eco-friendly di facciata.

L’impegno verso il territorio si sta realizzando anche con Andrea Bodellini, pure lui reduce da un fine settimana vittorioso in gara. Il giovanissimo pilota alessandrino, infatti, ha dominato la scena sulla monoposto sponsorizzata da Y3K nel FX3 Master Racing, conquistando sia la pole position in gara 1 e in gara 2. Una soddisfazione duplice per l’azienda che in questo modo sostiene una promessa nostrana delle corse e continua nell’azione di sensibilizzazione ambientale per una maggior consapevolezza e sviluppo della mobilità green.

Y3K è anche presente come main sponsor dell’Alessandria Calcio, a riconoscimento che nello sport, come nelle grandi imprese, la tenacia e la voglia di porsi degli obiettivi ambiziosi porta sempre risultati.

È la filosofia aziendale Y3K che da oltre dieci anni ha fatto del noleggio dei veicoli ecologici e a basse emissioni inquinanti un suo punto di forza, affiancato ai servizi legati all’assistenza, sempre utilizzando fonti rinnovabili e a limitato impatto sull’ambiente.