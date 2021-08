Guida Accompagnata, opportunità per risparmiare tempo e denaro

ALESSANDDRIA - Forse è capitato di vedere alcune automobili con apposto un adesivo un po’ particolare: fondo giallo con le lettere “GA”. È un sistema di guida dedicato ai 17enni e che permette loro di prendere confidenza con gli autoveicoli e di velocizzare l’acquisizione della patente B, con risparmio di tempo e di soldi.

L’Autoscuola Cammalleri propone ai ragazzi e alle ragazze che ne hanno i requisiti, la Guida Accompagnata, perché per l’allievo si tratterebbe di un vero e proprio vantaggio nella guida e di un risparmio in generale.

In cosa consiste, ma soprattutto chi può usufruirne? La Guida Accompagnata è consentita ai 17enni, ma solo se hanno già conseguito la patente A1 (125 cc). Dopo avere fatto un minimo di 10 ore di pratica in autoscuola, i ragazzi possono scegliere, in accordo con i genitori o tutori, fino a un massimo di tre accompagnatori (con esperienza decennale e non oltre i 60 anni) e cominciare a guidare esclusivamente con loro, fino alla maggiore età quando potranno procedere con la normale richiesta del “Foglio Rosa”, quindi sostenere l’esame per la guida di autoveicoli.

Per dare l’esame di guida sono obbligatorie sei ore di pratica certificate. Dal momento che i ragazzi con la Guida Accompagnata ne hanno già fatte una decina, non occorre più ripeterle.

“Non bisogna ripetere né la teoria né la visita medica o le pratiche burocratiche”, spiega Davide Cammalleri, “Inoltre al compimento del diciottesimo anno – se si ha fatto pratica con regolarità – si ha già acquisito molta più esperienza nella guida in mezzo al traffico con la possibilità di ottenere la patente per l’auto in molto meno tempo rispetto ai coetanei che si mettono al volante da maggiorenni”.

Alessandria

via Marengo, 75

Tel. 0131.232744

Castellazzo Bormida

via Gamondio 1

Tel. 0131 030419