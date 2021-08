Patente con guida automatica, si può

ALESSANDRIA - Il mercato automobilistico sta sempre di più virando verso una transizione green: almeno un veicolo nuovo su tre ha il motore elettrificato, ibrido o totalmente a batteria. Un trend destinato ancora a crescere e a diventare sempre più la normalità, a vantaggio dell’ambiente e dei consumi. Parallelamente, le automobili saranno sempre più elettroniche nei comandi e nella gestione della sicurezza interna. Un effetto di tale rivoluzione è l’uso sempre più frequente del cambio automatico rispetto a quello manuale.

Così l’Autoscuola Cammalleri ha anticipato il futuro, offrendo ai propri allievi la possibilità di imparare a guidare un mezzo elettrico con cambio automatico: è la BMW i3, unica tra le autoscuole della provincia ad offrire questa opzione.

“Già oggi è possibile prendere la patente esclusivamente su auto con cambio automatico”, spiega Davide Cammalleri, “C’è da sapere però che, come per le moto, la licenza di guida abiliterà all’uso esclusivo sui mezzi automatici. È una possibilità che può essere valutata perché la maggior facilità di guida è indubbia”.

Chi sceglie invece di conseguire la patente B in modo tradizionale potrà condurre entrambi i tipi di veicoli. “In ogni caso le prime ore di guida le facciamo fare sull’auto elettrica”, conferma Cammalleri, “soprattutto per chi è alle prime armi. In questo modo l’allievo potrà concentrarsi sulla strada, senza l’ansia di dover coordinare cambio e frizione, uno degli ‘scogli’ per i neopatentati.

“Gli allievi guidano più volentieri e si concentrano sulla circolazione, invece che sui meccanismi. Chi ha provato il nostro metodo si è trovato meglio e l’apprendimento complessivo è stato più rapido perché la didattica di guida è semplificata. L’allievo risparmia, quindi, anche in ore di guida”. E se si gira di più in elettrico, l’ambiente ringrazia. “Sfatiamo il mito che se non si guida con le marce manuali non si è dei veri piloti: le prestazioni delle vetture moderne non hanno nulla da invidiare, mentre l’utilizzo urbano di un mezzo elettrificato e automatico è di gran lunga più confortevole”.

Alessandria

via Marengo, 75

Tel. 0131.232744



Castellazzo Bormida

via Gamondio 1

Tel. 0131 030419