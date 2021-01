I rimedi per pelle grassa e impura

L’acne è quasi sempre un problema ormonale, sia nel soggetti giovani che in quelli adulti. Tra le altre cause però possono annoverarsi la permanenza di grasso sulla pelle, la secrezione sebacea eccessiva e anche il deposito di polveri e sostanze inquinanti. Anche lo stress può agevolare l’acne perché agisce sulla produzione di ormoni.

Ci sono diverse erbe che agiscono sulla pelle grassa. La Bardana, depurativa della pelle per eccellenza, ha proprietà anti microbiche e regola la produzione di sebo. Salsapariglia, Tarassaco e Ortica agiscono depurando il fegato e riattivando gli organi emuntori. Queste erbe si trovano in estratti secchi in capsule sotto il nome di Dermalene.

L’olio di Borragine e di Evening Primerose sono fonte di omega-6 (acido linoleico e gamma linoleico) e agiscono come alleati della pelle: regolano la secrezione sebacea e l’elasticità dei tessuti e ne aiutano la cicatrizzazione.

La Serenoa Repens blocca i metaboliti del testosterone e combatte la sindrome androgenica.

Per la pulizia del viso è utile un detergente acido, lo scrub viso con acido glicolico e la crema alla Bardana.

