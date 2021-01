Bonus 110%, ecco come riqualificare il patrimonio immobiliare a costo zero

NOVI LIGURE - Il bonus statale del 110% per le riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio è una duplice occasione per recuperare abitazioni e centri storici, senza consumare ulteriormente suolo e risorse e, nel contempo, per aiutare l'ambiente e creare un valore aggiunto. Ne sono fermamente convinti tre professionisti del territorio, l'ingegnere Massimo Aragone, l'architetto Giulio Sciutto e il geometra Giorgio Storace, che hanno unito le proprie competenze dando vita alla società di progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e consulenza: GM Solution Srls. Grazie ad un accordo con un istituto di credito tra i più importanti in Italia, Gm Solution è in grado di individuare il percorso più idoneo e sicuro per ottenere in bonus statale e riqualificare abitazioni singole o condomini, a costo “zero” per il cliente.

Il primo passo consiste in un sopralluogo dell'immobile su cui intervenire. Viene poi redatto un progetto di riqualificazione per migliorare le prestazioni energetiche (dalla sostituzione degli infissi, al “cappotto termico”) o sismiche, che viene sottoposto all'istituto di credito. A progetto approvato, la banca acquisirà il credito d'imposta ed erogherà il finanziamento. Per il richiedente non vi sarà alcun esborso. “Curiamo e seguiamo con professionalità tutte le fasi, dalla stesura del progetto alla direzione dei lavori, affidandoci a ditte specializzate e utilizzando materiali certificati”, spiegano i professionisti che “ci mettono la faccia”, impegnandosi in prima persona e mettendo sul piatto professionalità e credibilità acquisita con anni di esperienza sul territorio.

“Quello del bonus statale è uno strumento utile, che può essere un volano per fare ripartire l'economia dopo un momento di crisi che ha coinvolto tutti i settori”, dicono ancora. “Ma è soprattutto una occasione per riqualificare quel patrimonio immobiliare che, per lungo tempo, non ha potuto essere valorizzato”. Poiché si tratta di efficientamento energetico e sismico, a beneficiarne è anche l'ambiente: minori emissioni in atmosfera di Co2 attraverso – ad esempio – sistemi di riscaldamento o raffreddamento più moderni e meno inquinanti che si traducono anche in minori costi per il proprietario; garanzia di materiali smaltibili e riciclabili a fine vita, grazie all'utilizzo di una filiera corta certificata; sicurezza nell'esecuzione dei lavori. “Prima di partire con la nostra proposta – aggiungono – abbiamo atteso di avere il quadro normativo completo. Ora siamo pronti. L'accordo con un istituto bancario di primaria importanza e la presenza “fisica” sul territorio (GM Solution ha sede a Novi, in via Gramsci) sono una ulteriore garanzia di professionalità.



