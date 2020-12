Mondofrutta scalda i motori...

ALESSANDRIA - Da giovedi sarà possibile RICEVERE DIRETTAMENTE A CASA tutti i prodotti dei negozi Mondofrutta, prenotandoli con una telefonata o tramite il servizio on line. A tal proposito è stato predisposto un sistema logistico, organizzato ed importante, per sostenere un servizio di qualità.



Non solo lockdown

La scelta del noto gruppo di distribuzione alessandrino, arriva nel momento in cui la situazione lo richiede per far fronte non solo alle regole di sicurezza e distanziamento, ma anche per rispondere alle richieste della clientela.



La selezione dei prodotti “il punto di forza”

Un punto cruciale, che fa la differenza tra l’ordinare da casa e recarsi direttamente nei punti vendita, è rappresentato sicuramente dalla fiducia nella selezione dei singoli prodotti. In Mondofrutta la selezione dei prodotti avverrà direttamente da parte della Proprietà e questo aumenta notevolmente la fiducia nel nuovo servizio, tanto che le richieste di effettuarlo

sono giunte direttamente dai clienti.

L’obiettivo primario è far sì che LA NOSTRA SELEZIONE SIA LA VOSTRA SCELTA!

La cesta stagionale

Sulla piattaforma Web, inoltre, saranno presenti le Cassette miste stagionali che includono prodotti selezionati settimanalmente e, oltre al prezzo conveniente, permettono di effettuare la spesa con meno frequenza, ma con un buon assortimento.



Come avverrà il servizio?

I clienti potranno accedere direttamente al sito e visionare i prodotti, la frutta e la verdura in assortimento, le relative offerte settimanali, la sezione Top quality, la sezione dei prodotti territoriali appartenenti a categorie quali, per esempio: sughi, conserve, prodotti da forno.

La persona interessata potrà effettuare la prenotazione sia direttamente sulla piattaforma, che telefonando al punto vendita.

La consegna avverrà direttamente due giorni dopo all’indirizzo indicato, preceduta da una telefonata per concordare l’orario e si potrà pagare utilizzando sia il contante che i mezzi elettronici.