'Un Posto Al Sole' sogna la riapertura e offre sconti al personale sanitario

SPINETTA MARENGO - 'Un Posto Al Sole', il centro estetico di Spinetta Marengo (si trova nella centralissima via Genova, al numero 385), è già adesso pronto per la riapertura e, quando un Dpcm prossimo venturo la consentirà, ha in serbo importanti novità. Ad esempio il 20% di sconto agli operatori sanitari e alle loro famiglie, un segno di riconoscenza per chi è perennemente in trincea. In realtà anche i titolari dei centri benessere un po' in trincea lo sono la tempo. Emblematico il caso del 'Posto al Sole', una struttura che nel sobborgo è aperta da molti anni alla quale, dal 18 febbraio scorso, la nuova titolare, Desirée Micca, ha cambiato volto con importanti investimenti. Il problema è questo: "In otto mesi – spiega Desirée – l'attività è rimasta, di fatto, aperta soltanto quattro, tra un lockdown e l'altro. In sostanza ho speso tutto quello che ho guadagnato".

Tenendo anche conto che l'acquisto di macchinari sofisticati, come ad esempio quello per la radiofrequenza, hanno un costo che non si ammortizza certamente in tempi brevi: "E aiuti non ve ne sono – aggiunge -: a marzo ho preso il credito d'imposta con cui ho pagato affitto e contributi delle dipendenti. Dalla riapertura del 26 maggio non ho più diritto a ricevere sostegno perché non ho un reddito". In effetti, con bar e ristoranti i centri benessere sono praticamente gli unici penalizzati dalle ultime decisioni del governo "nonostante – ci tiene a sottolineare Desirée – qui si lavori come in ospedale, con visiera, guanti e mascherina. Il locale è di 140 metri quadri e ha due entrate. Quindi le possibilità distanziamento ci sono e sia il solarium che le due cabine, che sono chiuse, garantiscono la massima sicurezza".

'Un Posto al Sole', oltre all'estetica di base, offre servizi personalizzati e pacchetti che comprendono pressoterapia e trattamenti con il laser, l'ultimo macchinario acquistato a settembre. La titolare Micca, tra l'altro, è onicotecnica, cioè professionista nella ricostruzione delle unghie, qualifica ottenuta dopo un corso.

Si può contattare il centro per consigli e per chiedere la consegna a domicilio dei prodotti al numero: 348-9373776.