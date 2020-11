"l Design", il tocco ‘smart’ per porte e finestre di qualità

ALESSANDRIA - Il mondo dei serramenti e delle porte si è rinnovato, mantenendo la qualità e la professionalità di sempre. L’azienda è nel settore dal 1970, prima come produttori, ora come rivenditori e posatori. Nel nuovo show-room di via Vochieri non solo si possono trovare porte, finestre, zanzariere e cancelli di alta qualità – durevoli nel tempo e che fanno risparmiare – ma soprattutto un servizio di consulenza gestito da Ilenia Lisanti e sua sorella. Un tocco femminile per guidare verso la scelta giusta sia funzionale sia estetica, in un ambiente giovane e più moderno. Perché i serramenti non solo devono essere affidabili, ma hanno sempre di più una funzione di design, appunto.

Tutti i servizi

Il Design offre un servizio completo nel mondo dell’edilizia e delle ristrutturazioni: un pool di artigiani professionisti (idraulici, muratori, installatori, elettricisti…) sapranno aiutare il cliente nei piccoli e grandi imprevisti in casa. Il Design si occupa inoltre del disbrigo di pratiche burocratiche per i lavori e per le detrazioni fiscali a norma di legge. Con il servizio ‘su misura’ (sopralluogo incluso) si ha la certezza di avere il prodotto giusto per ogni esigenza.

Negozio smart

Cataloghi sfogliabili, monitor touch consultabile in qualsiasi momento all’esterno del punto vendita, preventivi e informazioni via email. È il nuovo modo ­ veloce ed ecologico – per offrire al cliente un servizio puntuale e diretto, compreso quello di “posa virtuale”: con le tecnologie 3D si può vedere l’effetto di come verrà il lavoro in modo da decidere eventuali modifiche.

L’attenzione verso l’ambiente è evidenziata dalle scelte dei materiali ecologici, made in Italy, dei prodotti proposti.

Il Design

via A. Vochieri, 121

15121 Alessandria

Ilenia Lisanti: 3403047886

Ildesignserramenti@gmail.com

www.ildesignserramenti.com

Facebook: ildesignserramenti