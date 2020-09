RSA Castello di Stazzano: risposte e protezione ad anziani e categorie fragili

Spazi sicuri, armonici e terapie innovative: Rsa Castello di Stazzano fornisce risposte concrete, cura e assistenza continua alle categorie più fragili.

La struttura si affaccia sul suggestivo Santuario del Sacro Cuore: un ambiente all’avanguardia con 162 posti letto totali di cui 115 accreditati da Regione Piemonte, 10 dedicati al Nucleo per Stati Vegetativi e di Minima Coscienza, 27 riservati RA e 20 dedicati alla comunità psichiatrica, in un contesto sereno con oltre 80.000 mq di aree verdi, compreso un grande parco, per attività all’aria aperta e momenti di relax con familiari e operatori.

Attività, spazi e terapie innovative

Rsa Castello di Stazzano presenta tante aree polivalenti per le attività ricreative organizzate ogni giorno per gli Ospiti, in base alle loro esigenze specifiche, e spazi innovativi dedicati alle terapie non farmacologiche; inoltre, saranno disponibili a breve un percorso Wandering e una Stanza Multisensoriale: esperienze tattili, aromaterapia e musica che consentiranno agli Ospiti con demenza o labilità emotiva di ritrovare il benessere psico-fisico.

“Rsa sicura”: un nuovo modo di vivere la quotidianità in Residenza

Durante il delicato periodo determinato dall’emergenza Covid-19, il Gruppo La Villa ha tutelato Ospiti e Dipendenti fin da subito, rendendo operativi rigorosi protocolli precauzionali interni aderenti alle indicazioni Ministeriali e Regionali e adottando tutte le misure necessarie verso chi vive quotidianamente in Rsa, dai Senior ai Dipendenti, fino a Visitatori e Fornitori, ideando al contempo soluzioni per unire Ospiti e famiglie con il digitale, i social e tante iniziative di socialità a distanza.

In tutte le strutture del Gruppo, dopo la prima fase critica, è partita l’iniziativa “Rsa Sicura”: una riprogettazione della dimensione di vita in Rsa per continuare ad assicurare il massimo della qualità di servizio e tutela in un prezioso percorso verso la riconquista della normalità, fatto di nuovi spazi, attività riviste, nuove forme di socialità e di accoglienza, assicurando la massima sicurezza grazie a nuove procedure, al distanziamento, all'uso dei DPI, alla formazione continua del Personale, a nuove forme di comunicazione e di incontro, come le visite in sicurezza, per un percorso graduale di riapertura, in atto già da tempo.

Rsa Castello di Stazzano è in Viale Regina Elena 21, Stazzano.

In provincia di Alessandria il Gruppo La Villa è presente anche a Basaluzzo, con Rsa S.Antonio.

Per informazioni è possibile contattare il Centro Assistenza Clienti del Gruppo all’800 68 87 36, scrivere a assistenzaclienti@lavillaspa.it o visitare www.lavillaspa.it e scoprire le Residenze con il Virtual tour 360°!