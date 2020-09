Più igiene, per ammalarsi di meno. Tutti i vantaggi di avere locali e uffici sanificati periodicamente

Passata l'emergenza, possiamo tornare alle vecchie abitudini? Niente affatto: se questi mesi ci hanno insegnato qualcosa è che dobbiamo prestare molta più attenzione a quello che non vediamo… virus e batteri sono ovunque, in tutti i luoghi dove c'è una accentuata presenza di persone.

Trascorrere tanto tempo in ambienti salubri vuol dire ammalarsi di meno, soffrire meno di malanni di stagione e lavorare meglio. I vantaggi sono molti sul piano della sicurezza e su quello sociale.

Non dobbiamo quindi abbassare la guardia quando si parla di sanificazione: con o senza epidemie sarebbe opportuno programmare periodicamente azioni di igienizzazione di uffici, scuole, locali pubblici in genere. Scongiurare nuove ondate pandemiche ed endemiche è diventata una necessità anche economica.

Purtroppo durante il lockdown abbiamo assistito troppo spesso alla fornitura di servizi improvvisati e ditte che si sono reinventate nel settore della sanificazione, con poca o nulla esperienza. Molti si sono accorti a proprie spese di lavori eseguiti a seguito di analisi approssimative, utilizzando prodotti e tecnologie di scarso livello.

Sulla salute non si scherza, perciò è sempre meglio affidarsi a professionisti di comprovata esperienza capaci di capire ciò di cui si ha bisogno ed utilizzare i le metodologie e le attrezzature ed i prodotti più adatti.

Così come per i dispositivi sanitari (mascherine, igienizzanti, guanti, disinfettanti…): in commercio si vede di tutto, ma solo chi opera da anni può offrire è una garanzia in fatto di qualità ed efficacia.

Il nostro Gruppo è specializzato nella fornitura di consulenze, erogazione di servizi e commercializzazioni (DPI, igienizzanti e presidi medico chirurgici) in ambito sanitario, ecologico e dell’energia.

