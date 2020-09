Megaplex Stardust: i film in sala

CINEMA - La programmazione al Megaplex Stardust

Strada Viguzzolo 2 Tortona

presso il centro commerciale Oasi

www.megaplex-stardust.com

Il meglio deve ancora venire

Il meglio deve ancora venire, il film diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, segue la storia di due uomini, Arthur (Fabrice Luchini) e César (Patrick Bruel), grandi amici da lungo tempo.

La loro amicizia dura sin dai tempi della scuola e, nonostante gli anni, i due sono rimasti sempre in buoni rapporti. Arthur lavora come ricercatore nel campo della medicina, è un uomo molto organizzato e attento che ogni norma venga rispettata. César, invece, è l'esatto opposto: ha un carattere un po' arrogante, è trasgressivo e spericolato, tante da ricevere lo sfratto a causa di una bancarotta.

Le diversità tra i due non finiscono qui, in quanto anche le vite sentimentali della coppia di amici sono agli estremi. Arthur ha una figlia, ma è divorziato e spera ancora che sua moglie torni un giorno a casa; mentre César passa da un'avventura di una notte all'altra, senza mai legarsi davvero a nessuna donna.

Per un caso del destino, il puntiglioso ricercatore viene a sapere che il suo amico è gravemente malato e, dall'altra parte, anche César scopre che l'altro è prossimo a passar a miglior vita. Come due veri grandi amici nel momento del bisogno, i due uomini faranno di tutto per realizzare l'uno i sogni dell'altro prima che abbandoni per sempre questo mondo...anche quelli che non li accomunano.

da lunedì a venerdì ore 21.10

sabato e domenica ore 18.10 - 21.10



Miss Marx

Cast: Romola Garai, Patrick Kennedy, Felicity Montagu, Oliver Chris, Emma Cunniffe, Karina Fernandez, Katie Mcgovern, David Traylor, George Arrendell, Christoph Hülsen. Regia Susanna Nicchiarelli. Durata:: 107min

Miss Marx, il film diretto da Susanna Nicchiarelli, ambientato nell'Inghilterra del XIX secolo, è incentrato sulla vita della figlia più piccola di Karl Marx, Eleanor (Romola Garai).Soprannominata in famiglia come "Tussy", Eleanor era una donna intelligente, determinata e libera. Traduttrice e attrice, si impegnò su vari fronti. E' stata infatti un'attivista per i diritti dei bambini e una delle prime donne ad accostarsi i temi del femminismo e del socialismo. Instancabile e piena di energia ha portato avanti con passione e motivazione il lavoro di suo padre.Nella sua vita privata, tuttavia, era una donna vulnerabile. L'incontro e la lunga relazione con il compagno di lotte Edward Aveling (Patrick Kennedy) condizionerà la sua intera vita.

da lunedì a venerdì ore 20.40

sabato e domenica ore 17.40 - 20.40



Mister Link

cast: Zoe Saldana, Hugh Jackman, Timothy Olyphant, Emma Thompson, Zach Galifianakis, Stephen Fry, Matt Lucas, Amrita Acharia, David Walliams. Regia Chris Butler. Durata: 149 min

“Mister Link” segue le vicende di un audace esploratore di creature mitiche di nome Sir Lion Frost alla ricerca della leggendaria valle di Shangri-La nell’Himalaya. In questo viaggio sarà accompagnato da un simpatico Sasquatch, chiamato Mr. Link che, stanco di vivere da solo, vuole ricongiungersi con i suoi simili. Per trovare il passaggio per la misteriosa valle i due dovranno chiedere l’aiuto di una vecchia amante di Lion, Adelina, che possiede una mappa segreta della catena montuosa. I tre affronteranno numerosi pericoli e ostacoli per raggiungere il loro obbiettivo.

sabato e domenica ore 17.30



After 2

Cast: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Dylan Sprouse, Charlie Weber, Candice Accola, Louise Lombard, Dylan Arnold, Samuel Larsen, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie, Pia Mia, Rob Este.s Regia Roger Kumbl. eDurata: 105 min

After 2, film diretto da Roger Kumble, è tratto dal bestseller "After - Un cuore in mille pezzi" di Anna Todd ed è il sequel dell'omonimo film del 2019. Abbiamo lasciato Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) in riva al lago con quella romantica frase con cui lui le dichiarava il suo amore. La loro relazione era iniziata in modo tumultuoso e proprio quando le cose sembravano andare per il verso giusto, Tessa ha scoperto fino a che punto può arrivare la crudeltà di Hardin. Dopo aver saputo che il ragazzo aveva scommesso con i suoi amici di farla innamorare di lui, Tessa è completamente fuori di sé e crede che Hardin non potrà mai cambiare. È convinta che il lato da bad boy di Hardin prevalga su quello riflessivo e dolce di cui si è innamorata. D'altra parte Hardin la ama davvero e non si fermerà di certo davanti a un "no" iniziale per riaverla.In questo nuovo capitolo i due dovranno affrontare diverse sfide per tornare non uniti come prima, ma più di prima. Tessa suscita l'interesse di altri ragazzi, disposti a farle dimenticare Hardin, ma non soltanto la sua sfera sentimentale è un completo caos. Un improvviso ritorno, infatti, sconvolgerà la ragazza: qualcuno che non vedeva da tempo farà capolino nella sua vita, senza alcun preavviso. Hardin invece ha disperatamente bisogno di lei e, sebbene Tessa provi a perdonarlo, non sa ancora quali terribili segreti nasconde il passato del ragazzo...

da lunedì a venerdì ore 20.50 -21.40

sabato e domenica ore 17.50 - 20.50 -21.40



Tenet

Cast: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Himesh Patel, Fiona Dourif, Andrew Howard, Martin Donovan. Regia Christopher Nolan. Durata: 149 min

Tenet, il film diretto da Christopher Nolan, è ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, dove le nazioni si uniscono, al di là dei loro interessi, per risolvere un enigmatico intrigo. Al Protagonis ta (John David Washington), un agente ben addestrato e molto sensibile, viene assegnato un importante compito: fermare quella che potrebbe rivelarsi come un'apocalisse planetaria, una minaccia peggiore dell'Armageddon. Ma in questa ardua missione non sarà solo, in suo aiuto accorrerà un partner (Robert Pattinson) e sua vecchia conoscenza.L'unico modo per salvare il mondo sembra essere racchiuso in una misteriosa parola, Tenet. Per fronteggiare la minaccia globale, infatti, i due agenti speciali dovranno svolgere le loro azioni in qualcosa al di là del tempo reale e dovranno essere in grado di attuare una manipolazione temporale, nota come inversione. Non si tratta di un viaggio nel tempo, ma di un’alterazione del flusso, che apporta una deviazione del corso naturale cose. L’inversione è l’idea della materia con una sua entropia invertita, quindi attraversa il tempo in senso inverso, relativamente a noi. È un’arma a doppio taglio, perché se impiegata su larga scala potrebbe diventare una forma di terrorismo e allo stesso tempo è il mezzo più efficace che il Protagonista e il suo partner hanno per salvare l’umanità ed evitare una terza guerra mondiale.

da lunedì a venerdì ore 21.00

sabato e domenica ore 18.00 - 21.00



The new mutants

Cast: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga, Blu Hunt, Happy Anderson, Mickey Gilmore, Colbi Gannett, Max Schochet, Thomas Kee. Regia Josh Boone. Durata: 98 min

The New Mutants, film diretto da Josh Boone, è un cinecomic a tinte horror legato alla saga degli X-Men e si svolge tra le mura opprimenti dell'ospedale dove cinque mutanti adolescenti, provenienti da diverse parti del mondo, sono trattenuti contro la loro volontà. I giovani protagonisti uniscono le forze per sfuggire al passato e salvare se stessi dalle fatali controindicazioni delle abilità di cui sono dotati. La scozzese Rahne Sinclair alias Wolfsbane (Maisie Williams) può trasformarsi ad esempio in lupo feroce, mentre la sorellina di Colosso, Illyana Rasputin in arte Magik (Anya Taylor-Joy) riesce a teletrasportarsi manipolando potenti dischi magici. Il timido Sam Guthrie del Kentucky detto Cannonball (Charlie Heaton) crea campi di energia che gli permettono di volare, quando il campione brasiliano Roberto da Costa conosciuto come Sunspot (Henry Zaga) è in grado di manipolare l'energia solare. A completare la cinquina di Nuovi Mutanti, Danielle Moonstar soprannominata Mirage (Blu Hunt), ragazza appartenente alla tribù indiana dei Cheyenne, capace di generare realistiche illusioni a partire dalle paure e i desideri di chi le sta di fronte. Su di loro veglia Cecilia Reyes (Alice Braga), una dottoressa con una dote alquanto particolare.

sabato e domenica ore 19.40



Onward oltre la magia

Cast: Sabrina Ferilli, Fabio Volo, FaviJ, Raul Cremona, David Parenzo, Chris Pratt, Octavia Spencer, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus. Regia Dan Scanlone. Durata: 112 min

Onward - Oltre la Magia, il film d'animazione diretto da Dan Scanlon, è ambientato in un immaginario mondo fantastico, e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot. I due abitano un universo in cui i draghi sono animali domestici, gli unicorni vivono liberi, disturbando i quartieri, e in giro è normale vedere troll, gnomi e altre creature dell'immaginario fantasy. Affascinati dalla magia, una volta compiuti entrambi sedici anni ricevono dalla madre un dono molto particolare, che il padre morto aveva riservato per loro: un bastone magico. In allegato c'è anche un messaggio scritto da papà elfo, che li incarica di compiere una preziosa missione: i ragazzi dovranno trovare l'incantesimo che riporterà in vita per un giorno il loro genitore. Ian riesce ad attivare il potere del bastone e a riportare indietro il padre...o almeno una parte di lui, quella inferiore. Nonostante non sappiano nulla di arti occulte, Ian e Barley - e il loro papà a metà - si imbarcano in una straordinaria avventura; infatti, hanno 24 ore di tempo per trovare il modo di vedere il padre “per intero” e scoprire se esista ancora un po’ di magia nel mondo.Riusciranno a trovare quel briciolo di magia che riporterà il loro papà in vita?

sabato e domenica 17.20



Non odiare

Cast: Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Cosimo Fusco, Lorenzo Acquaviva, Luca Zunic. Regia Mauro Mancini. Durata:90 min

Non odiare, film diretto da Mauro Mancini, è la storia del chirurgo Simone Segre (Alessandro Gassmann) , che durante una notte si ritrova a dover prestare i primi soccorsi a un uomo coinvolto in un incidente automobilistico. Nonostante il guidatore sia gravemente ferito, Simone fa fatica ad assisterlo quando vede tatuata sul torace dell'uomo una svastica. Il chirurgo, infatti, è di origine ebraica e suo padre è stato deportato durante la Seconda guerra mondiale. Scosso da questa immagine, Simone si rifiuta di prestare all'uomo i primi soccorsi, complice il fatto che nessuno lo ha visto sul luogo dell'incidente. Accetta così di farlo morire.Ma nei giorni successivi prevalgono i sensi di colpa e Simone decide di occuparsi dei figli rimasti orfani dell'uomo. Assume la maggiore, Marica (Sara Serraiocco), come colf, ma la 27enne non sa che il suo datore di lavoro è colui che ha lasciato morire suo padre. In poco tempo il chirurgo, colpito dalla ragazza, finisce con l'essere affascinato dalla giovane e provare una forte attrazione per lei. Quella che lo intimorisce, a parte , è il fratello di Marica, il 17enne Marcello (Luca Zunic), un vero naziskin come suo padre. Il ragazzo non tollera che sua sorella sia alle dipendenze di un ebreo e farà di tutto per opporsi alla cosa, anche assalire Simone. D'improvviso la tranquilla esistenza dell'uomo con una compagna e un elegante appartamento viene stravolta, soprattutto quando sarà la stessa Marica a bussare alla porta di casa sua...

da lunedì a venerdì ore 21.30

sabato e domenica ore 19.30 -21.30