Lo stage, lo strumento giusto per entrare nel mondo del lavoro

La formazione professionale offre da sempre ai propri studenti un’importante opportunità, quella dello stage. Lo stage è un’attività scolastico/formativa programmata, in cui ragazze e ragazze iscritti ai corsi triennali vengono inseriti in azienda, per svolgere mansioni lavorative legate al loro corso di studi. E’, dunque, un periodo di formazione “sul campo”, che costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro, oltre che di acquisizione di una specifica professionalità. Obiettivo dello stage è quello di inserire nel curriculum esperienze lavorative a carattere formativo, con lo scopo di mettere in pratica i contenuti teorici studiati, verificare sul campo la scelta professionale ed acquisire un’immagine più realistica del mondo produttivo. Con quest’esperienza ci si può rendere conto delle proprie capacità, nonché delle proprie carenze, evitando così errori nella scelta del primo impiego.

Altra interessante possibilità per gli studenti di Enaip è quella di fare lo stage all’estero con il Progetto Erasmus, esperienza che migliora, oltre alle competenze professionali, anche la conoscenza di una lingua straniera e le proprie doti di autonomia.

Ogni anno i centri di formazione professionale Enaip di Alessandria e Acqui Terme mandano in stage sul territorio più di 100 tra ragazzi/e, nei settori meccanico, elettrico, della ristorazione e dell’acconciatura, molti dei quali vengo poi assunti con contratti di apprendistato. Questo grazie anche ai “Servizi al Lavoro”, ovvero una serie di servizi gratuiti di accompagnamento ed inserimento in azienda che Enaip offre ai propri studenti e a tutte le persone che si rivolgono ai loro sportelli; dall’orientamento, alla ricerca attiva del lavoro, dalle pratiche di attivazione tirocinio fino al monitoraggio di tutte le attività.