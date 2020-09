Pianeta Sport prepara i prossimi appuntamenti

ALESSANDRIA - Al lavoro su diversi fronti, per migliorare ulteriormente i propri servizi e per continuare a mettere la propria clientela nelle migliori condizioni possibili. Sono giornate importanti per Pianeta Sport, la celebre struttura di via Moccagatta ad Alessandria, che dopo avere tenuto sempre aperto durante il mese di agosto, ora prepara con la consueta passione e professionalità i prossimi appuntamenti.

In ordine di tempo, per cominciare, i centri estivi, con due settimane ulteriori a partire da lunedì 31 agosto, a confermare il grande successo dell’iniziativa avviata lo scorso mese di giugno. «Un’esperienza che abbiamo voluto ripetere – confida Walter Giorgi, uno dei soci fondatori di Pianeta Sport – alla luce degli ottimi riscontri che abbiamo avuto nella prima parte dell’estate. Per la prima volta, quest’anno, abbiamo deciso di organizzare questi centri estivi un po’ particolari, nei quali ovviamente è molto importante la componente sportiva, e i numeri sono stati davvero sorprendenti. Proprio per questo motivo si è deciso di proseguire anche in questa seconda fase, fino a venerdì 11 settembre».

Altro capitolo di grande rilievo è quello legato al nuoto: in questi giorni sono aperte le iscrizioni per i corsi intensivi, che hanno preso il via lunedì 31 agosto, per proseguire fino alla fine di settembre. «Sono rivolti sia ai bambini che alle persone adulte – conferma Giorgi – le lezioni hanno durata di 60 minuti e si svolgono due o tre volte alla settimana. Ovviamente è obbligatorio il certificato medico, tutti coloro che fossero interessati possono chiamare in segreteria per ricevere ulteriori dettagli e informazioni». I corsi di nuoto tradizionali, invece, prenderanno regolarmente il via la prima settimana di ottobre, ma ci sarà tempo per parlarne.

Settore fitness: le novità

Molte novità importanti anche per quanto riguarda la palestra e il settore fitness, con nuovi corsi in calendario che si affiancheranno a quelli tradizionali. «Anche sotto questo punto di vista – spiega Walter Giorgi – cerchiamo di evolverci e di migliorare costantemente, mantenendo però le nostre caratteristiche di sempre, sviluppate in tanti anni di attività. La presenza, costante, di istruttori qualificati in sala pesi è una nostra peculiarità, che ovviamente verrà mantenuta e potenziata, dal momento che a nostro avviso si tratta di una condizione indispensabile per fornire al cliente il migliore servizio possibile».

Tutto, ovviamente, si svolge nel rispetto più rigoroso di tutte le normative vigenti in materia di protocolli anti contagio: la sanificazione degli spazi, per esempio, viene effettuata regolarmente da una ditta specializzata, ma anche dal personale stesso della struttura, che ripete le operazioni più volte nell’arco della stessa giornata. «La sicurezza dei nostri iscritti, ma anche di noi stessi – conclude Giorgi – rappresenta una priorità assoluta. Stiamo facendo di tutto per garantire lo stesso livello di sempre, con l’impegno e con il desiderio di crescere ancora. Chi viene da noi, deve sentirsi come a casa propria, è questa la nostra filosofia».