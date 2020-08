Campionati italiani assoluti di tennis in carrozzina 2020

La società sportiva dilettantistica "Volare no profit" di Alessandria, nata nel 2010 e dedita nel promuovere e far crescere in tutto il Piemonte e nord ovest il tennis in carrozzina avvicinando sempre più nuovi ragazzi disabili a questa disciplina sportiva, quest'anno ha il privilegio di poter organizzare quella che è definita la manifestazione più importante a livello nazionale, i Campionati Italiani Assoluti F.I.T 2020 di tennis in carrozzina che si terrà dal 27 al 30 agosto presso il centro sportivo comunale Saves di Alessandria e che vedrà un montepremi finale di 1500 euro più 1000 euro che verranno donati a favore del presidio riabilitativo Borsalino per la gestione delle problematiche correlate al Covid-19.

"Causa Covid cerchiamo di salvare un lavoro che ci impegna da anni e che vuole credere di riuscire a colmare con una bella riuscita di quella che è definita la manifestazione più importante e prestigiosa a livello italiano, i Campionati Italiani Assoluti di tennis in carrozzina, impegnandoci a far sì che venga un grande evento unico nel suo genere e con l'obiettivo di veder partecipare atleti disabili di tutte le categorie da tutta Italia. Secondo il regolamento F.i.t, l'iscrizione è fissata a 5 euro e omaggeremo tutti gli iscritti con una welcome bag di benvenuto".

Il Torneo si articola in cinque giorni di sport con competizioni agonistiche di alto livello che prenderanno il via alle ore 17 di mercoledì 26 agosto per proseguire nelle successive giornate, fino alla premiazione finale di domenica 30 agosto.

"Secondo il Regolamento F.I.T., prevediamo la partecipazione di circa 40/50 atleti provenienti da tutta Italia divisi per categoria, open, quad e donne e le gare in programma saranno le seguenti: singolare/doppio open, singolare/doppio quad, singolare/doppio donne".

Questa in dettaglio la declinazione del programma dell'evento:

mercoledì 26 agosto

ore 17 -Tabellone singolo presso Centro sportivo Saves

giovedì 27 agosto

ore 9 - inizio incontri singolo

ore 12 - sorteggio estrazione gare doppio

ore 14 - inizio gare doppio

venerdì 28 agosto

ore 9 - inizio incontri singolo e doppio

ore 20 - apericena di gala presso centro sportivo Saves

sabato 29 agosto

ore 9 - proseguimento gare di singolo, doppio

domenica 30 agosto

ore 10 - inizio finale di singolo e doppio.

A seguire premiazioni