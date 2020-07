Enaip: siamo pronti a riaccogliere i nostri studenti in sicurezza

Da sempre l’inclusione è uno dei valori che fa parte della mission del nostro Ente: abbiamo a cuore la storia personale e la crescita professionale dei nostri allievi e mai come quest’anno abbiamo fatto di tutto per non lasciare indietro nessuno. Con la chiusura delle scuole abbiamo dovuto affidarci alla formazione a distanza; l’utilizzo della didattica digitale, anche se certamente non al passo con il moderno progresso tecnologico, era già un processo in atto da qualche anno e ci ha permesso così di riuscire in breve tempo ad aggiornare operatori e a strutturare un modello pedagogico a distanza.

Siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto: abbiamo ottenuto il nostro scopo, siamo riusciti a raggiungere il 90% dei nostri allievi. Per farlo abbiamo potuto contare su un grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutor e formatori, che si sono messi totalmente a disposizione e hanno coinvolto gli studenti con ogni mezzo possibile: classi virtuali, piattaforme digitali, App e social. Era fondamentale che i nostri allievi non smettessero di formarsi e non si sentissero abbandonati.

«Oggi siamo pronti ad accogliere nuovamente i nostri studenti in tutta sicurezza: disponiamo di postazioni con gel igienizzante; aule, laboratori e aree comuni vengono continuamente sanificati; abbiamo definito percorsi per evitare file e assembramenti davanti alle segreterie o alle classi, e stiamo organizzando gli spazi per poter sistemare gli allievi con le dovute distanze» – commenta Alessandra Olivieri, direttrice di Enaip Acqui Terme.

Mentre Nicoletta Faccini, direttrice di Enaip Alessandria, racconta “di essere molto soddisfatta perché in questi giorni insegnanti e tutor hanno potuto rivedere gli allievi delle classi terze, che hanno sostenuto gli esami in presenza, ovviamente con tutte le precauzioni del caso”.