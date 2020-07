Sale e Molino dei Torti scelgono BT Sanix per la sicurezza dei cittadini

Questa emergenza sanitaria ci ha sicuramente insegnato ad avere maggiore attenzione all’igiene personale e a quella dei luoghi in cui si passa molto tempo della giornata, che siano di lavoro o della vita privata. Abbiamo capito quanto siano importanti piccoli gesti che possono fare la differenza.

Lo hanno compreso bene le Amministrazioni comunali di Sale e Molino dei Torti – facenti parte l’Unione Terre di Fiume – che per la salute dei dipendenti e dei compaesani si sono dotati di strumenti adeguati alla sanificazione e al controllo, per guardare oltre alla pandemia e pensare ad un futuro più sereno e soprattutto più salubre.

I due Comuni si sono affidati alla BT One Solution, azienda leader nel mercato della sicurezza e domotica, come partner tecnico per la fornitura, installazione e gestione tecnica di rilevatori automatici di temperatura e soprattutto per dotarsi di macchine purificatrici d’aria che utilizzano tecnologie brevettate e certificate addirittura dalla Nasa.

“Abbiamo installato agli ingressi dei rilevatori automatici: basta avvicinarsi e il display mostra la propria temperatura corporea”, spiegano Anna Fantato, sindaco di Molino dei Torti e Rina Arzani, sindaco di Sale, “Non c’è bisogno di personale verificatore, il sensore lavora in autonomia. Oltre a quelli, anche la Polizia Locale dell’Unione Terre di Fiume sono stati forniti di misuratore mobile, per i servizi esterni”.

La BT One Solution dispone di vari misuratori a totem, con doppio sensore termico ed una velocità di misurazione (50 in 5 secondi) tale da permettere di essere installato in luoghi di forte passaggio di pubblico (ospedali, centri commerciali…), il cui programma, controllabile da remoto, può essere collegato a varchi per inibire l’accesso in caso di risposta negativa.

“Da decenni cerchiamo nuove soluzioni al fine di migliorare lo stile di vita delle persone e la qualità del lavoro delle aziende”, conferma Gian Baricchi, direttore commerciale alessandrino, orgoglioso di presentare – insieme al responsabile tecnico, Fulvio Bastanza - la linea BT Sanix studiata per la sanificazione profonda e a lunga durata degli ambienti.

“Tutti speriamo di non doverli utilizzate per un'altra pandemia, ma questi macchinari sono utili per purificare l’aria in qualsiasi momento dell’anno, che ci sia una semplice influenza in giro o qualcos’altro di grave”. È una attenzione in più verso i dipendenti che in questo modo possono lavorare in ambienti sani e per gli utenti, dal momento che i batteri sono sempre in agguato: anche questo è servizio pubblico”.

Le macchine della linea BT Sanix Air utilizzano il brevetto “Space generation”. Sono purificatrici d’aria che possono rimanere in funzione tutto il giorno, anche in presenza di persone. Hanno dei filtri a base di perossido di idrogeno, non soluzioni all’ozono come i classici sistemi di purificazione dell'aria che si trovano comunemente in commercio. La sostanza non è aggressiva sulle persone in quanto l’H2O2 non è un ossidante.

“La tecnologia ‘active pure’ (presidio medico ministeriale, conforme alle direttive europee) mantiene la salubrità sempre al massimo, a differenza di una sanificazione periodica, invece, che svanisce col tempo”.

La linea BT Sanix Air distrugge i batteri al 99,99%, i cattivi odori, funghi, i composti organici volatili fino alle polveri depositate e “tutti i virus anche quelli della famiglia coronavirus. E' perfetta per abitazioni private, uffici, strutture mediche, case di riposo, fornendo una protezione insuperabile degli spazi interni per una sanificazione reale e continua.

