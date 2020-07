Ecobonus e rottamazione, guida agli incentivi del nuovo Decreto rilancio

Il nuovo Decreto rilancio ha introdotto importanti incentivi per le auto.

Aumenta per gli ultimi cinque mesi del 2020 l’importo dell’ecobonus auto elettriche e ibride, il bonus sale a 4.000 euro in caso di rottamazione e 2.000 senza. In particolare: in caso di rottamazione il bonus per auto elettriche con emissioni tra 0 e 20 grammi al km di C02 passa da 6.000 euro a 10.000 (di cui 2.000 a carico del venditore) e da 2.500 a 6.500 senza rottamazione; per le auto ibride con emissioni tra 21 e 60 grammi al km si passa dagli attuali 2.500 euro a 6.500 euro con rottamazione e da 1.500 a 3.500 senza rottamazione.

Le novità riguardano anche i sussidi per le Euro 6 benzina e Diesel con emissioni tra i 61 e i 110g/km di CO2. Per le auto termiche si avranno infatti 1.500 euro più altri 2.000 garantiti dal concessionario e un prezzo al netto dell’iva fino a 40.000 euro, con contestuale rottamazione di una vettura vecchia di almeno 10 anni.

