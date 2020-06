Frutta e verdura online, l'e-commerce de Il Carotone

Alla qualità e alla garanzia di prodotti sempre freschi tutti i giorni si aggiunge la comodità di poterli ordinare comodamente da casa, con un click. E' online il sito www.ilcarotone.it vero e proprio e-commerce di frutta e verdura dell'omonimo negozio in via Milano, ormai punto di riferimento per tante famiglie alessandrine che da anni apprezzano la serietà di Stefano Bocchio, terza generazione nell'ortofrutta.

Il servizio è molto semplice: si fa la spesa online scegliendo i prodotti che troveresti nella bottega, si segnano le quantità (etti o chili, a seconda del prodotto) e si attende: "L'invio a domicilio ad Alessandria e sobborghi è compreso", specifica Bocchio, "i prezzi sono gli stessi e il pagamento si fa alla consegna, così da poter verificare con il cliente stesso la correttezza dell'ordine”.

Il sito è responsive, ovvero visualizzabile al meglio su ogni dispositivo elettronico. Un messaggio avverte dell'avvenuta ricezione dell'ordine e dell'evasione, "In ogni caso diamo un colpo di telefono prima di partire". La presenza di un negozio vero e proprio sul territorio permette consegne rapide e risposte a breve, per qualsiasi esigenza o cambio merce.

Da Il Carotone i prodotti arrivano tutti i giorni e provengono da aziende selezionate: "Si dà la precedenza ai prodotti piemontesi, poi italiani e solo in mancanza d'altro, di merce importata. Ci teniamo alla qualità e a differenziarci dalla grande distribuzione". Piccolo negozio in centro città non vuol dire automaticamente prezzi più alti. "Semmai migliori", chiosa Bocchio, "la scelta è varia e meno di massa per privilegiare i sapori".