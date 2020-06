"La task force dimentica lo sport. Occasione persa"

"Finalmente ho letto il documento della task force del dottor Colao e, seppur con molte buone idee per far ripartire il paese, ha una grave lacuna che non può non essere evidenziata": con queste parole, il segretario generale del Cuspo, Alessio Giacomini, interviene sul documento finale della 'task force' governativa.

"In 121 pagine - aggiunge - non viene menzionata la parola sport, se non per riferimento alla parità di genere. Ritengo che per far ripartire il Paese non si possa prescindere dallo sport, da quello di base a quello professionistico, che rappresenta, secondo il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'1,7% del Pil italiano. Una occasione persa, un vero peccato ministro Vincenzo Spadafora".