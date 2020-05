Guazzotti energia, un nuovo protagonista per il mercato energetico alessandrino

Da sempre ad Alessandria la parola “calore” è associata a Guazzotti: era il 1957 quando la famiglia avviò la commercializzazione dei prodotti petroliferi per il riscaldamento, l’agricoltura e l’autotrazione, per poi interessarsi alla costruzione e gestione di impianti termici destinati alla climatizzazione invernale e passare, nel nuovo millennio, a centrali termiche innovative.

Una lunga storia, che oggi consente a una nuova realtà di affacciarsi sul mercato energetico alessandrino, forte della sua esperienza e di una spiccata capacità innovativa: la Guazzotti Energia nasce, infatti, dall’incontro tra la famiglia Guazzotti e la società ligure Fincom composta dalla famiglia Badano, leader nella fornitura di prodotti energetici per usi civili e industriali e dalla società Novasap anch’essa storica società della famiglia Aperlo. La compagine ligure vanta un fatturato annuo di circa 150 milioni di euro, oltre 100 dipendenti e da oltre 55 anni si occupa di energia in tutte le sue declinazioni, da quella più tradizionale, come la fornitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento, avviata nel lontano 1970, alla distribuzione e vendita di metano e energia elettrica, per arrivare alla attuale green economy con l’installazione di impianti Fotovoltaici dal 2008.



A capo della nuova società c’è Marco Badano, affiancato da Battista Guazzotti e Marcello Medici, membri del CdA.

Guazzotti Energia si presenta oggi con l’obiettivo di offrire al mercato residenziale un pacchetto di nuove soluzioni tecnologiche che arricchiscono la fornitura dei vettori energetici con consulenza specializzata e strumenti ad hoc per la riqualificazione degli impianti e l’isolamento dei fabbricati.

“Il nuovo mercato richiede una visione nuova, poiché sono cambiati i modelli e la struttura che lo facevano funzionare, così come l’avevamo conosciuto fino a ieri – dichiara Battista Guazzotti - Oggi la transizione energetica sta portando un cambiamento radicale nel modo di produrre, di consumare e di pensare l’energia. Ciò che rimane invariata è l’importanza della relazione e della conoscenza del territorio”.

La filosofia dell’azienda consiste nel proporre soluzioni energetiche e gestionali “su misura”, per andare incontro alle esigenze dei cittadini in termini di comfort e maggior risparmio. L’approccio locale del servizio, inoltre, consente di fornire risposte rapide e di essere vicino al cliente per qualsiasi necessità.

“Attenzione per l’ambiente e per la persona, ricerca delle idee più innovative nel risparmio e nella gestione energetica sono i nostri valori – dichiara il presidente Marco Badano - Questi principi si traducono in un agire di impresa responsabile e trasparente, che poggia sull’affidabilità dello storico brand Guazzotti”. Parole riprese anche dal direttore generale della società, Maurizio Malvicino: “La nuova sfida che abbiamo deciso di avviare ci riempie di orgoglio ed entusiasmo, perché siamo certi di poter arricchire il mercato energetico alessandrino, ampliando lo spettro delle soluzioni tecnologiche e incidere così su una riduzione dei costi del servizio. Un contributo che siamo certi sarà apprezzato in questa fase di lenta e progressiva ripresa dall’emergenza sanitaria e dal lockdown”.

Guazzotti Energia offre una serie di servizi innovativi che è possibile esplorare nel dettaglio sul sito web www.guazzottienergia.com.

Tra questi:

progettazione di un piano energetico chiavi in mano per consentire la verifica puntuale dello stato dei consumi;

progettazione e installazione di tutti i sistemi energetici, di produzione, termoregolazione, distribuzione, emissione e contabilizzazione del calore;

riqualificazione energetica in ambito impiantistico, intervento che gode di importanti agevolazioni fiscali quali l’ecobonus e la cessione del credito.

La sede di Guazzotti Energia è ad Alessandria, in via Toscanini 2.