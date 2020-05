L’importanza di un outdoor curato: Puntotenda operativo per dare risposta alle nuove esigenze dei cittadini

Con l’inizio della fase 2, avvenuta lo scorso 4 maggio, Puntotenda ha potuto riprendere l’attività: sono state moltissime le richieste arrivate in queste prime due settimane da parte di famiglie che, dopo aver passato un periodo così lungo in casa, si sono resi conto di alcune esigenze fondamentali.

Quanto accaduto infatti ha fatto riconsiderare tutti gli spazi di vita quotidiana, in particolare con l’arrivo della bella stagione si sono rivelati fondamentali tutti gli spazi all’aria aperta: balconi, terrazzi, giardini o verande. Inoltre, con l’arrivo dell’estate, è fondamentale proteggere l’interno dell’abitazione da insetti indesiderati come le zanzare. Puntotenda offre una vasta gamma di zanzariere estremamente funzionali e dal design curato, realizzate con i migliori materiali e che consentono non solo di proteggersi dagli insetti, ma grazie alla rete per zanzariere antibatterica “SUNOX” batteri, virus e funghi vengono decomposti.

Si è rivelato importante avere un outdoor curato, funzionale e vivibile: comprese queste esigenze, tantissimi clienti si sono rivolti a Puntotenda che, con la professionalità e la capacità di rispondere alle richieste più varie, sta lavorando facendo sopralluoghi, preventivi e installazioni, il tutto con il massimo rispetto per le norme di sicurezza.

Importante ricordare anche l’agevolazione economica prevista dall’Ecobonus, che ad oggi rimane confermata per il 50% se si sceglie di installare schermature solari.

L’apertura al pubblico dello showroom è prevista per lunedì 18 maggio, ma ora è comunque possibile richiedere preventivi telefonicamente o per mail.

“E’ stato un inizio sicuramente positivo, il lavoro c’è e ne siamo grati. Diamo un aiuto concreto a tutte le persone che si stanno rivolgendo a noi per costruire insieme una vera e propria stanza all’aria aperta, con tutti i comfort e la funzionalità necessaria.” dichiarano Alessandro e Donatella, titolari di Puntotenda.

Per un preventivo personalizzato contattaci:

Mail: a.agus@alice.it

Telefono: 0143 645054 / 0131 813444

Sito web: www.puntotenda.net