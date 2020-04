Bucket Challenge CUSPO U16 contro il Covid19

Sfida accettata! È la bucket challenge lanciata a livello nazionale tra i rugbysti di tutte le età per raccogliere fondi per diverse iniziative. Anche i giocatori Under 16 della sezione rugby del CUSPO (membri dei Black Herons) e il loro staff hanno voluto realizzare questo video collage per essere della partita: una secchiata d’acqua in testa chi in giardino, chi nella vasca da bagno. Il video è virale. L’importante è stato divertirsi e fare soprattutto beneficenza. La “challenge” del CUSPO aveva come scopo quello di aiutare la Fondazione Uspidalet nell’acquisto di DPI per medici e infermieri dell’Ospedale.

