Cnos/Fap, formazione a distanza

Anche il nostro centro di formazione ha iniziato ad utilizzare una piattaforma, grazie alla quale, i ragazzi potranno seguire le lezioni e svolgere i compiti a distanza (tutte le info su questa pagina).

Tramite lo strumento online Google Classroom, i docenti hanno la possibilità di caricare il materiale didattico ed assegnare degli esercizi da svolgere. I ragazzi in questo modo potranno seguire le lezioni restando aggiornati ed avranno la possibilità di interagire con i docenti.

La didattica online ci dà modo di non interrompere la formazione dei nostri ragazzi ma, soprattutto, di non interrompere quel legame umano che in questo momento difficile manca. Come diceva Don Bosco: “È una vera festa per Don Bosco il poter prendere cura delle anime dei suoi giovani”, questo è l’impegno che ci prendiamo anche oggi nonostante la distanza da loro.

Sperando che a breve si possa tornare alla normalità, cerchiamo di essere sempre positivi e ricordiamoci che “Andrà tutto bene!”