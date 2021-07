Dopo la scuola media: i corsi professionali Enaip

Nicoletta Faccini e Alessandra Olivieri, responsabili delle sedi Enaip di Alessandria ed Acqui Terme, spiegano le possibilità dedicate a chi ha l'obbligo di formazione, ovvero i ragazzi sopra i 14 anni e comunque quelli che non hanno conseguito un diploma di scuola superiore.

l'Enaip è l'agenzia formativa più importante del Piemonte per numero di sedi e i suoi corsi sono certificati e validi in Italia e all'Estero. I percorsi di studio sono triennali, suddivisi in lezioni teoriche, pratiche e tirocinio.

Alcuni allievi raccontano la propria esperienza.