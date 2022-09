Cyber security: Wama presenta B4web

Il 28 settembre scorso, presso il Village di Fosseto, Mauro Minardi, fondatore della Wama, ha presentato l’ingresso nel Gruppo della B4web, software house alessandrina specializzata in cyber security.

Minardi, nel primo di una serie di eventi dedicati ai propri clienti, ha ripercorso le tappe dell’evoluzione societaria dal 1978 ai giorni nostri e presentato i nuovi soci Federico Lamborizio e Michele Rizzetto.

Il CEO, con l’intento di fornire un pacchetto completo che spazia dalla sicurezza fisica a quella informatica, ha riferito che la risposta concreta all’evoluzione tecnologica del cyber crime è esclusivamente la prevenzione. Attività da svolgere in tempo reale con tecnici competenti, adeguati e moderni sistemi che saranno presentati di volta in volta ai propri clienti.

Punto di forza della B4web è la costituzione di un reparto cyber che supporterà nella risoluzione delle varie problematiche gli IT aziendali o direttamente i clienti che ne sono privi.

Punto di forza della Wama Group è la gestione ed il controllo costante degli eventi da parte della Cestel di Valenza, Centrale Operativa tecnologica certificata e presidiata h24X365.

Minardi ha dichiarato: “I risultati conseguiti in oltre 40 anni sono stati il frutto della realizzazione interna di un determinato prodotto, integrato con le tecnologie del momento e gestito in proprio con procedure di intervento studiate ad hoc e concordate con ogni singolo cliente.

Per l’avvenire non vedo un nuovo articolo o nuovi servizi ma è evidente che la videosorveglianza, i sistemi di intelligenza video, le integrazioni e le tele gestioni continueranno a garantire il “Security to Freedom”.

Per rimanere sempre punti di riferimento in questo settore, il Gruppo continuerà a dedicare risorse alla ricerca e sviluppo con l’introduzione di 4 nuovi tecnici specializzati entro il primo trimestre del 2023.

Per rendere gradevole il lavoro ai propri pregiati collaboratori, la sede Wama verrà ampliata con un’area dedicata al ristoro ed una dedicata a palestra”.