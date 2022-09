Rione Cristo: i residenti richiedono maggiore attenzione

L’assessore Michelangelo Serra e il consigliere comunale Daniele Coloris, insieme agli esponenti della Commissione Alessandria Sud, hanno incontrato 30 famiglie residenti in via Giolitti e piazza VIII Marzo, al rione Cristo.

Le segnalazioni sono quelle di una zona che sente di essere trascurata: i marciapiedi sono da sistemare, le strade sono colme di buche (problema già evidenziato in passato), l’erba della piazza con la fontana non viene tagliata e macchine che sfrecciano in via Giolitti. I cittadini hanno chiesto maggiore attenzione e interventi repentini all’assessore Serra, il quale dopo il confronto ha compreso quali sono le necessità più urgenti da risolvere.

La commissione Alessandria Sud ringrazia l’assessore e Daniele Coloris per aver ascoltato la voce dei residenti del quartiere, che quotidianamente mandano segnalazioni per il degrado di alcune zone. "È importante la voce dei cittadini, così come la partecipazione nella vita del quartiere per fare presente le problematiche da risolvere".