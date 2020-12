Capodanno online: ecco il programma

ALESSANDRIA - Il Capodanno di Alessandria sarà un lungo appuntamento con tanti artisti e ospiti, pensato per entrare nelle case di più persone possibile con un linguaggio artistico variegato. Un progetto ideato per sostenere il teatro e il mondo della cultura in genere, settori costretti a un anno di stop per l'emergenza Covid, valorizzati con una vetrina mediatica ampia. L'intento del Capodanno di quest'anno è quindi creare quel senso di comunità necessario per vincere un periodo durissimo e rinsaldare le fila in vista di un nuovo anno che sarà complicato e che richiede il grande sforzo di tutti. La presenza di artisti supportati da fonici, tecnici e operatori in realtà è un abbraccio all'intera città come si scoprirà durante l'intera serata condotta dai dj di RadioGold, Luciano Tirelli, Franco Tasca, Luca Ficalbi e Stefano Venneri.

La veicolazione attraverso il web, i social e RadioGold Tv, con portata regionale, permetterà di far scoprire Alessandria a un pubblico ancora più vasto. Il Capodanno di Alessandria da tempo infatti non ha una ribalta televisiva e questa occasione è una grande opportunità per gli artisti e non solo. Ogni assessore ha eletto un luogo del cuore per far conoscere scorci della città e valorizzare così il capoluogo e al contempo inviare un messaggio di auguri. Infine la tipologia delle performance è stata pensata per abbracciare diversi linguaggi e differenti generazioni e sensibilità. Il Capodanno 2020 realizzato in collaborazione con il Comune di Alessandria e il Gruppo Amag ha un fine preciso: fare sentire le persone meno sole.

IL PROGRAMMA

Alle ore 21.30 inizio diretta, la conduzione dell’intera serata sarà affidata al dj Stefano Venneri, all'undicesimo Capodanno.

Lo spettacolo sarà diviso in tre parti.

Performance degli artisti del territorio: Massimo Bagliani (teatro), Quintetto di fiati del conservatorio Vivaldi di Alessandria (Greta Spada Rossi – flauto, Sara Tagliabue – flauto, Cristina Cairone – clarinetto, Stefano Mati – saxofono contralto Alessandro Rava – fagotto; diretti dal prof. Gianluca Nicolini), Duo Jazz del Conservatorio (Elena Cazzulo, voce; Massimo Ronzi, chitarra), esibizione artistica del pittore Davide Minetti; Quintetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria (Massimo Barbierato, violino; Matteo Ferrario, violino; Alessandro Buccini, viola; Luciano Girardengo, violoncello; Paolo Badiini, contrabbasso; riprese video Jonathan Vitali); Concerto in Biblioteca (Michela Maggiolo, arpista; Vittorio Dante Ceragioli, soprano); Danza: “Oggi è già domani” (Alessia Gaione, Massimo Perugini sala prove del cdt contemporary dance theater e tapwall; regia e coreografia di Massimo Perugini;riprese video e montaggio Gianluca Armano).

Seconda parte

Spazi musicali live con gli Explosion, Stefano Pain, Francesco Pittaluga e tanti altri, saluti e video dei telespettatori, storie dal 2020 con Fabrizio Laddago, Paola Italiano e Alberto Marello e infine auguri del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

Terza parte

Benvenuto 2021 con dj set di Luciano Tirelli, Franco Tasca, Luca Ficalbi. All'interno incursioni comiche di Daniele Ceva e tanti ospiti musicali.