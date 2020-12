Crisi, alluvioni e animali selvatici: i problemi in provincia

ALESSANDRIA - Cinghiali, lupi, ma anche alluvioni e crisi nell'agricoltura. Cia e Confagricoltura hanno incontrato in videoconferenza alcuni politici di riferimento per la provincia di Alessandria, proprio per esporre le problematiche del settore e cercare di sensibilizzare - ognuno per la propria competenza - i rappresentanti delle istituzioni.

Hanno risposto all’invito la europarlamentare Tiziana Beghin, gli onorevoli Susy Matrisciano, Massimo Berutti, l’assessore regionale all’agricoltura Marco Protopapa, il consigliere regionale Domenico Ravetti ed il presidente della Provincia Gianfranco Baldi.

I temi

Interventi urgenti relativamente agli animali selvatici con particolare riferimento agli ungulati, alla presenza del lupo e alla minaccia della peste suina; alluvioni sempre più frequenti in provincia; crisi conseguenti alla pandemia da Covid-19 nei comparti agriturismo, vitivinicolo, florovivaismo e zootecnia.