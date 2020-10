Enoturismo e e-bike: la nuova frontiera turistica del Monferrato

ALESSANDRIA - Si è tenuta giovedì 29 ottobre una videoconferenza organizzata da Alexala - agenzia turistica locale della provincia di Alessandria - con la partecipazione degli assessori regionali Vittoria Poggio (Turismo, Cultura e Commercio) e Marco Protopapa (Agricoltura).

«Adesso entriamo nel vivo e nella concretezza - ha esordito il presidente dell'associazione Pier Luigi Prati - a partire dagli investimenti necessari, sino alle energie professionali, al rispetto dei tempi tecnici e alla ineludibile capacità di lavorare insieme, come sostengo sin da quando abbiamo deciso di intraprendere questo immenso sforzo progettuale».

Lo scopo della riunione era quello di esporre le fondamenta su cui si baserà la Monferrato Experience Design; ovvero la fase due di un progetto che ha dato i primi risultati nel mese di giugno con la presentazione dell'analisi dei dati sui flussi turistici nel Basso Monferrato. Le rilevazioni fatte nell'ultimo anno infatti hanno dimostrato chiaramente che i due principali prodotti su cui bisognerà investire nel futuro sul territorio sono l'enoturismo e la bike.

Alexala in questo periodo si è preoccupata di analizzare questi numeri e, attraverso un programma di coinvolgimento dell'intera provincia (che vede impiegate più di 200 persone) e una collaborazione con la società Natourism, ha concluso che - anche a seguito dell'emergenza Covid - negli ultimi anni hanno assunto sempre più potenzialità una lunga serie di attività outdoor tra cui spicca in particolare il turismo in bici. A questo è immediatamente collegato il tema dell'enoturismo, che appare sempre di più come una nuova frontiera turistica nelle nostre zone.

«Le carte che possiamo giocare, oltre a rivolgerci al turismo tradizionale, sono quelle di puntare con decisione verso il turismo outdoor - ha spiegato l'assessore Protopapa - attraverso percorsi tematici che possano suscitare l'interesse e la curiosità dei turisti che per la prima volta vengono in provincia di Alessandria. Un valido aiuto può giungere dal turismo emergente che utilizza prevalentemente quale mezzo di trasporto l'e-bike, che associa la mobilità sostenibile all'attività motoria».