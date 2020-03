Tutti a casa? Si cucina di più e le ricette vanno online

La torta di nocciole dello chef contadino Stefania Grandinetti titolare dell’agriturismo “Le piagge” di Ponzone, presidente Terranostra Alessandria, realizzata nella sua cucina insieme alla piccola Maria Vittoria sta facendo il giro del web. E’ solo una delle tante ricette che in questi giorni scanditi dal #iorestoacasa si possono trovare sul sito www.campagnamica.it, dove vengono spiegati trucchi e segreti della pasta e dei dolci fatti in casa, dei tempi di lievitazione e delle modalità di conservazione e delle materie prime da utilizzare, dalla farina alle uova, dalle verdure ai formaggi, dalla carne alla frutta.

Restando davanti a fornelli e al tavolo da cucina di casa propria, grazie ai cuochi contadini, si potrà fare un viaggio dell’Italia attraverso alcune fra le principali ricette regionali del Belpaese. Con un +80% degli acquisti di farina è boom di pane, pasta e dolci fatti in casa per le famiglie italiane ma anche i tanti Vip costretti a rimanere tra le mura domestiche a causa dei limiti alla mobilità. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su come sono cambiate le abitudini di spesa e consumo al tempo del Coronavirus. A finire nel carrello della spesa degli italiani sono stati anche gli altri ingredienti tipici della pasticceria casalinga come lo zucchero che fa segnare un aumento del 28% degli acquisti ed il latte Uht con cresce del 20%, nelle prime due settimane dell’emergenza COVID 19 secondo i dati del mondo Coop.

“Si cercano con attenzione la farine, magari utilizzando quelle degli antichi grani storici italiani e si provano ricette del passato magari con l’aiuto delle nonne. E per essere in linea con i nuovi modi di stare insieme al tempo del Coronavirus gli chef contadini di Campagna Amica hanno creato una serie di tutorial e corsi on line a disposizione di tutti – afferma il Presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco - Con l’esigenza di passare il tempo fra le mura domestiche per le limitazioni alle uscite imposte dalle misure restrittive anti pandemia si è tornati a preparare dolci, pane e pasta fatta in casa”, una tradizione che appassiona oggi quasi una famiglia su tre (32%) secondo l’indagine Coldiretti Ixè.

“La cucina è tornata ad essere il centro della vita quotidiana a partire dalla prima mattina con la colazione e la decisione sul menu per poi proseguire durante il giorno nella preparazione delle ricette con il contributo dell’intera famiglia e – aggiunge il Direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Rampazzo - il coinvolgimento appassionato dei più piccoli. Insomma, uno stile di vita più salutare anche per la dieta con l’addio ai cibi spazzatura".

Dagli agricoltori di Campagna Amica arriva l’invito ai Vip e a tutte le famiglie ad inviare le proprie videoricette e le esperienze in cucina nella casella posta@campagnamica.it con le migliori che verranno pubblicate. Come documentato dai social tra i fornelli anche molti Vip a partire dalle regine della domenica Mara Venier e Barbara D’Urso ma anche volti noti come Martina Colombari, Laura Torrisi, Diletta Leotta, Fabio Volo, Belen e la cantante Irene Grandi che reduce dai successi di Sanremo ha addirittura postato la ricetta tradizionale del ciambellone.