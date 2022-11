Shevchenko: “Che emozione vedere quei bambini”

“Ricevere questo riconoscimento è un grande onore, in Ucraina sono cresciuto con Lobanovski e una volta arrivato in Italia in tanti mi hanno parlato del 'Barone': trovo notevoli punti di contatto tra i due, grandi allenatori, ma prima tutto grandi uomini e persone di calcio”.

L'emozione più grande, però, non è legato al mondo dello sport. “Mi ha colpito molto vedere quei bambini ucraini (sono scappati dalla guerra e ora vivono a Fubine, ndr), l'Italia ha fatto tantissimo per il nostro Paese. Chiedo al mondo di continuare ad aiutarci”.