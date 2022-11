Il direttivo di Sansapalooza: "Da sempre impegnati per garantire la tranquillità della festa"

Il direttivo del SanSaPalooza - in merito alla nota della Questura di Alessandria sulle misure di prevenzione emesse come risposta al fenomeno della violenza giovanile, nel quale viene citato l'evento sansalvatorese - trova quantomeno ingiusto scrivere 'nel corso dell’evento', quando il festival era già finito da più di un’ora e mezza al momento del misfatto. E abbiamo inoltre trovato quantomeno singolare che solo del SanSaPalooza venga fatto il nome, per altro ripetutamente e addirittura nel testo del post sui social, mentre su locali e discoteche si è mantenuto il massimo riserbo".

La stretta della Questura sulla violenza giovanile: tredici misure emesse Tra gli episodi una violenta rissa a San Salvatore. Provvedimenti anche ad Alessandria, Ovada e Novi Ligure

Secondo gli organizzatori del festival, "seppur convinti sia superfluo, precisiamo che da sempre spendiamo tempo, risorse e soldi nel tentativo di garantire il massimo della tranquillità agli avventori della festa, collaborando strettamente con il Comando locale dei Carabinieri, Questura di Alessandria, Polizia locale, Comune, Protezione civile e Croce Rossa. In vista della prossima edizione - sabato 29 luglio 2023 - abbiamo già in programma migliorie a riguardo e, lo possiamo assicurare, investimenti non da poco per una realtà come la nostra. Lo facciamo nell’interesse di tutti, affinché tutto si possa svolgere al meglio".