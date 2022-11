Gruppo Gavio, bonus ai dipendenti di circa 1 milione di euro

Il Gruppo Gavio, tra i principali player italiani nei settori della logistica e dei trasporti, della gestione di reti autostradali nonché nei settori delle costruzioni e della tecnologia, ha scelto di erogare ai propri dipendenti un bonus straordinario, del valore complessivo di circa 1 milione di euro, per contrastare l’inflazione ed il carovita.

L’iniziativa di welfare, formulata a livello di Gruppo, coinvolge circa 3.000 lavoratori che nell’anno fiscale 2021 hanno percepito un reddito ai fini Inps annuo pari o inferiore a 50mila euro e prevede il riconoscimento a ciascun dipendente di un bonus una-tantum per l’anno 2022 del valore di 300 euro. In particolare, il contributo si propone di contrastare l’aumento generalizzato dei costi di beni e servizi che sta erodendo il potere di acquisto delle famiglie. L’aiuto economico sarà immediatamente spendibile in buoni spesa e in altri servizi presenti su una specifica piattaforma Welfare per i dipendenti interessati, attiva dal mese di novembre.

Il riconoscimento straordinario testimonia la volontà del Gruppo Gavio di venire incontro alle esigenze dei propri dipendenti ed è un ulteriore esempio concreto dell’impegno lato “people”.

"La scelta di riconoscere un bonus straordinario - si legge in una nota del Gruppo - vuole essere un segno di vicinanza alle persone e alle loro famiglie in un momento economicamente difficile ed incerto, con inevitabili ripercussioni sui bilanci dei singoli. Da sempre, il Gruppo mette al centro dell’attività il benessere dei dipendenti, consapevole che il successo dell’azienda parte proprio dal loro impegno quotidiano e dalla loro motivazione, nella consapevolezza che rappresentano la ricchezza maggiore del Gruppo. Sentirsi parte di un’azienda che ha a cuore il proprio personale e che è attenta alle necessità e alle problematiche dei lavoratori rappresenta una spinta al miglioramento continuo.