'Parole per vivere' nel ricordo di Stefano e Rossana

ALESSANDRIA - Mercoledì 16 novembre, alle 21, è in programma al teatro Alessandrino di via Verdi 12 una serata di parole e musica per imparare a sopravvivere a un dolore. Da una perdita si può ricominciare a vivere, tenendo vivo il ricordo senza farsi sopraffare. Due persone che si sono ritrovate a condividere la stessa triste esperienza: la perdita improvvisa della persona più importante della loro vita, ma con due modi diversi di elaborare il lutto. Da qui l’idea di raccontare la propria esperienza, perché possa essere di aiuto ad altri che si ritrovano in una condizione analoga. Questo è il tema dell’omaggio allestito da Evelin Gava e Riccardo Gerbi nel ricordo dei rispettivi compagni scomparsi recentemente: Stefano Volpato e Rossana Moretto. La musica a supporto del loro racconto, con tanti amici musicisti sul palco ad accompagnarli: Max Tempia (pianista del Maurizio Costanzo Show) nelle vesti anche di direttore musicale, Paolo Bonfanti, Franco Taulino, Nicola Bruno insieme alle band Strada 195, Soundcheck e tanti altri artisti.

Presenta la serata Genny Notarianni. Spettacolo a scopo benefico con incasso devoluto alla Bios (associazione donne operate al seno) di Alessandria. Biglietti alle casse del teatro, dalle 17 alle 19. Ingresso offerta minima 10 euro. Info: cell. 339 3870711.