ALESSANDRIA - Lo hanno arrestato per lesioni personali aggravate. Un 41enne, di origini marocchine, è accusato di aver accoltellato un connazionale di 30 anni. I fatti si sono verificati la notte tra sabato e domenica in pieno centro Alessandria.

La lite è iniziata nei pressi di un bar di corso Roma. Secondo quanto è stato possibile appurare il 41enne avrebbe lanciato una bottiglia di birra contro un connazionale. Dopo il lancio, è scappato ma al suo inseguimento si sono lanciati in due, colui che aveva ricevuto la bottigliata e un suo amico.

Verso via Trotti, l’aggressore ha sferrato alcune coltellate contro la vittima ferendola anche al volto. Non contento, durante il secondo tentativo di fuga, ha lanciato sampietrini contro il connazionale.

L’inseguimento non è passato inosservato. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia, sezione Radiomobile, che hanno fermato l’aggressore nei pressi di piazza Marconi.

Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118. L’uomo ha riportato lesioni serie, anche perché quei tagli al volto potrebbero lasciare il segno: fortunatamente, però, non è in pericolo di vita. Il 41enne, difeso dall’avvocato Nicola Giribaldi (del foro di Livorno) al momento è in attesa della convalida del provvedimento, che avverrà domani (martedì).