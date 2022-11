Jcp piega Castellazzo. Tutti i finali di giornata

Ancora una volta non sono certo mancate le emozioni. Ripercorriamo insieme la giornata di campionato appena andata in archivio, passando in rassegna le varie categorie.

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

In serie D, colpo grosso del Derthona, capace di vincere 3-2 a Chisola grazie a un grande Romairone. Buon punto per il Casale, 1-1 a Legnano, in una giornata che potrebbe essere importante anche dal punto di vista societario.

In Eccellenza è una domenica agrodolce per le alessandrine: la Luese Cristo vince 4-3 a Cherasco dopo essere stata sotto 3-0 alla mezzora del primo tempo (di Mocerino, doppietta, Kamkam e Viscomi i gol della rimonta), mentre l'Acqui pareggia 3-3 a Villafranca. Merlo, avanti per tre volte, si fa raggiungere al minuto 92.

Romairone fa tris e lancia il Derthona Avanti 2-0 a fine primo tempo, bianconeri raggiunti nella ripresa-Al 1' di recupero il gol decisivo

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

In Promozione la Pastorfrigor piega 3-1 Beppe Viola (Miglietta, Lumello e Margaglio) e mantiene il comando della classifica. Tiene il passo l'Ovadese, 3-1 contro Trofarello, perde invece terreno la Valenzana Mado, battuta 3-2 dal Psg. 0-0 tra Asca e Gaviese e tra Felizzano e Atletico Torino, successo pesantissimo per la Jpc, 2-0 contro il Castellazzo grazie alla doppietta di Amin.

In Prima Categoria 1-1 tra Spinettese e Capriatese, stesso punteggio con cui termina Fulvius-Aurora Canottieri: orafi avanti con Valeri, replica Morrone su rigore in pieno recupero. Boscaro lancia il Sale, 1-0 ai danni della Frugarolese, mentre il Canelli vince il derby e avanza ancora. Monferrato bloccato a Serravalle, niente da fare per il Tassarolo a San Damiano.

Ovadese, successo pesante contro il Trofarello Tre reti nella ripresa lanciano la squadra di Carosio

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

In Seconda Categoria larghissime affermazioni per la Viguzzolese, in casa dell'Europa Bevingros, e per la Castelnovese, sul terreno del Castelpiovera. Cassine e Casalnoceto dividono la posta, Quargnento batte Solero 2-1. Merita una menzione speciale la Boschese, capace di superare 3-1 la Vignolese.

In Terza Categoria bomber Ranzato trascina Fortuna Melior, ma la Pozzolese regola 2-1 Valmadonna San Michele e respinge l'assalto. Tante emozioni in Garbagna-Cabella Alta Val Borbera, reti bianche tra Tiger Novi e Merella, vince in rimonta la Junior Asca (3-2 a Lerma nonostante due rigori sbagliati).