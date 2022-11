Atletico Alexandria vincente al trofeo Csen

Questo fine settimana l'Atletico Alexandria si è diviso in due tornei per un totale di 17 piccoli guerrieri al trofeo Giovanile Csen Piemonte (18 società dal Piemonte), classificandosi al primo posto e si classifica prima come società, grazie alle vittorie di Ecaterina Ricagni, Michelangelo Wiver, Gioele Boffito, Anthony Wiver, Romina Martino, Maya Martino, Francesco Rosato, Flora Tabacchetti, Haron Ben Mokhtar, Alessandro Migliazzi, Alexandra Chibea, Gabriel Izzo, Martina Truisi. Medaglia d'argento per

Luca Strazza, Nicolò Truisi, Giorgio Sokolov. Medaglia di bronzo per Karim El Battioui.

Dall'altro fronte il Torneo di Brugherio hanno combattuto gli esordienti Christian Craciun, categoria 66 kg, medaglia d'argento e Leonardo Ricagni, categoria 50 kg, medaglia di bronzo.

Nel prestigioso torneo internazionale di Tolmezzo Carlotta Zeme si aggiudica la medaglia d argento con 4 incontri disputati nella categoria junior 70 kg.