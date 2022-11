Gli annunci di lavoro della settimana

Le offerte di lavoro selezionate dal Centro per l'impiego di Alessandria. Per informazioni e prenotazione appuntamenti il Centro per l'Impiego di Alessandria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 , 0131037973, via e-mail all'indirizzo info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it . www.iolavoro.org

32775 - ELETTRICISTA PER IMPIANTI ESTERNI ED INTERNI NELLE COSTRUZIONI | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansione:la persona si occuperà in affiancamento dell'installazione di impianti elettrici, automazione, antifurto. Requisiti: qualifica professionale o diploma in ambito elettrico, patente B, età massima 29 anni. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di contratto di apprendistato. Orari di lavoro: full time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

Patenti richieste: Patente B

32766 - AIUTO CUOCO - PANETTIERE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Farcitura e somministrazione di pizze gourmet e supporto generale in laboratorio. Requisiti: Gradita ma non necessaria esperienza in cucina o corso di formazione professionale in ambito alberghiero. Sede di lavoro: Alessandria. Orari: 5-11 oppure 17-21. Contratto di inserimento: Tirocinio.

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: lavoro con orario spezzato

32387 - TRASPORTATORE (CAMIONISTA) | Alessandria (AL)

Descrizione: TRASPORTATORE (CAMIONISTA) Mansione autista addetto al trasporto merci con patente specifica CE e CQC Requisiti esperienza nel ruolo e mezzo proprio Luogo di lavoro Alessandria e zona limitrofe Contratto di inserimento: tempo determinato/indeterminato

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

32293 - ELETTRICISTA CAPOSQUADRA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Direzionare una squadra di manutentori elettrici/ idraulici e meccanici impiegati nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del sito. Requisiti: Indispensabile esperienza operativa decennale nel settore impiantistico, patente B. Costituisce titolo preferenziale il possesso di formazione sulla sicurezza, addetto primo soccorso e antincendio, pes pav e pei, addetto ai lavori in spazi confinati. Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Contratto di inserimento: Tempo indeterminato pieno.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Esperienza richiesta: piu di 10 anni

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

31836 - ORDINATORE DI MAGAZZINO | Piemonte

Descrizione: Rivendita ricambi auto cerca addetti da adibire al magazzino ricambi ed accessori auto, gestione prodotti e scorte tramite uso di palmare Requisiti Età massima 29 ANNI (per futuro inserimento in apprendistato), automuniti, dinamici e precisi, interessati al settore auto Luogo di lavoro Alessandria periferia Contratto di inserimento: TIROCINIO RETRIBUITO A CUI SEGUE APPRENDISTATO

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente A

31465 - ELETTRICISTA IMPIANTISTA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Nell’ambito dell’automazione industriale la risorsa si occuperà di cablaggio quadri elettrici a bordo macchina. Requisiti: Necessaria qualifica professionale in ambito elettrico, capacità di lettura in autonomia di schemi elettrici, esperienza pregressa. Sede di lavoro: Alessandria zona D3. Contratto di inserimento: Tempo determinato pieno di un mese con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

31355 - AIUTO CUOCO DI RISTORANTE | Italia

Descrizione: Mansioni: per ristorante tipico fuori Alessandria si cerca aiuto cucina con esperienza o titolo di studio alberghiero per preparazioni cibi e piatti, pulizia e riordino del locale Requisiti: esperienza nel settore, manualità, dinamicità, precisione, ottima conoscenza della lingua italiana. Indispensabile auto propria e disponibilità sabato e pranzo della domenica. Sede di lavoro: Vicinanze Alessandria. Contratto di inserimento: tempo determinato di 24 ore settimanali, possibile futuro inserimento definitivo

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: part time orizzontale

Patenti richieste: Patente B

31013 - MURATORE | Alessandria (AL)

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di lavorazioni edili (costruzioni, ristrutturazioni...)

Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a trasferte in provincia e fuori regione

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 5 a 10 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

30943 - INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI | Provincia di Alessandria

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici

Requisiti: si richiedono qualifica professionale o diploma in ambito elettrico, competenze in ambito meccanico, conoscenza base del pacchetto Office e preferibile di MYSQL, disponibilità alle trasferte, patente B e in possesso di mezzo proprio. Preferibile esperienza nel settore. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time (8.00 - 17.00 con pausa). Sede di lavoro: provincia di Alessandria, previste trasferte sul territorio nazionale

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

Patenti richieste: Patente B

30938 - PROGETTISTA MECCANICO CAD | Bosco Marengo (AL)

Descrizione: Mansioni: Disegnatore meccanico, addetto/a alla progettazione con Autocad Inventor. Requisiti: Ottime capacità nell'utilizzo di Autocad Inventor. Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Tipologia di inserimento: Tempo determinato full time della durata di 9 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

30356 - BARBIERE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al taglio dei capelli e della rasatura della barba. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Si ricercano tre risorse da inserire stabilmente in nuovo negozio con apertura dopo il 18 settembre.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

30181 - CAMERIERE/A DI SALA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: esperienza pregressa in ristoranti e/o pizzerie. Ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Orari: Turno serale. Possibile richiesta di alcuni servizi a pranzo.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi

Modalità di lavoro: lavoro a turni