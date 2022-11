D'Aquino presenta i suoi libri a Novi

Venerdì alle 17,30 nel Centro Comunale Capurro di via Marconi 66 a Novi Ligure, Gianluca D'Aquino presenta i suoi libri 'Storia di un quadrifoglio che non sapeva di esserlo' e 'Traiano, il sogno immortale di Roma' in dialogo con la scrittrice Silvia Vigliotti. L'incontro si tiene nell'ambito della rassegna 'Novi d'autore'.