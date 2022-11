Acqui e Luese Cristo, vittorie per risalire

ALESSANDRIA - Vanno a braccetto, Acqui e Luese Cristo: dopo la domenica di fatica e delusioni, arriva quella delle vittorie. I termali regolano l'Albese, questa volta il tris è il loro, e sono di nuovo in zona playoff.

Gli alessandrini, bersagliati da una direzione arbitrale discutibile, battono la Pro Dronero, 1-0, con la firma di Binello alla mezzora del primo tempo, e poi resistono in dieci per più di mezzora nella ripresa per il rosso a Spriano, recuperato in extremis e in campo nonostante l'infortunio al piede

A unire le due squadre di Eccellenza della provincia anche i gol degli Under: Binello, 2004, per la Luese Cristo, per l'Acqui il 3-0 è di Morganti, 2005.

Prova di maturità

Cercava risposte, Arturo Merlo, e le ha avute, da una squadra rimodellata per il forfait di Baldizzone, solo in panchina per stare con i compagni, per un problema che, comunque, dovrebbe risolvere per la prossima gara.

Nel primo tempo vantaggio di Guazzo, che torna e 'timbra' alla sua maniera, di controbalzo, in una azione corale, con tocco di Piana. Raddoppio di Innocenti, diagonale su cui la difesa ospite si apre. Ci sarebbe il tris già prima dell'intervallo, di Moussa, ma si alza la bandierina del fuorigioco, che non convince il pubblico.

Il tris, così, è nella ripresa, autore Morganti, servito da Piana, che scarta anche il portiere per la sua prima rete tra i grandi.

Che 'finale' a Centogrigio

Era una finale, con la Pro Dronero, e così la Lueese Cristo l'ha interpretata: clima 'caldo', non sempre la lucidità necessaria, ma una grinta esagerata e una volontà di ferro. Dopo 8' i padroni di casa perdono il capitano, Russo: problema muscolare (sospetto stiramento), al suo posto Neirotti. Poco lavoro per i due portieri, a sbloccare l'inerzia della gara ci pensa Binello, servito da Dan, gran tiro su cui Rosano nulla può. Isoardi impegna Bodrito due minuti dopo, nella prima parata vera.

In avvio di ripresa la Luese Cristo raddoppia, grade progressione di Mocerino a sinistra e diagonale che si infila nell'angolino basso, ma l'arbitro annulla, su segnalazione dell'assistente, che giudica irregolare la posizione del difensore.

Gli animi si accendono, all'8' secondo giallo per Spriano, eccessivo Tutta la panchina in campo per protestare, anche Russo, espulso pure lui. Poi tocca anche a mister Adamo, rosso diretto, che vive l'ultimo quarto d'ora dietro la rete, sotto la tribuna.

I padroni di casa resistono, Bodrito si oppone a Gertoux. Poi, dopo 5' di recupero, è solo festa: per la prima volta la matricola è fuori dai playout.

Le formazioni

Luese Cristo: Bodrito, Milanese, Mocerino, Cascio, Spriano, Silvestri; Dan, Russo (pt 8' Neirotti - 26'st Liguoro)), Viscomi (10'st Mendolia), Simone, Binello. All.: Adamo

Acqui: Ivaldi; Costa Pisani, Cirio, Verdese, Morabito: Ndiaye, Morganti, Nani; Guazzo, Innocenti, Piana. All.: Merlo