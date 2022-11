Le offerte di lavoro della settimana

Ecco le offerte di lavoro selezionate dal Centro per l'Impiego di Alessandria, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in alternativa siamo contattabili telefonicamente al numero 0131037973, via e-mail all'indirizzo info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it. www.iolavoro.org

32387 - Trasportatore (camionista) Descrizione: Mansione autista addetto al trasporto merci con patente specifica CE e CQC. Requisiti esperienza nel ruolo e mezzo proprio. Luogo di lavoro Alessandria e zona limitrofe. Contratto di inserimento: tempo determinato/indeterminato. Luogo di lavoro: Alessandria (AL). Modalità di Lavoro FULL TIME.

32293 - Elettricista caposquadra. Descrizione Mansioni: Direzionare una squadra di manutentori elettrici/ idraulici e meccanici impiegati nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del sito. Requisiti: Indispensabile esperienza operativa decennale nel settore impiantistico, patente B. Costituisce titolo preferenziale il possesso di formazione sulla sicurezza, addetto primo soccorso e antincendio, pes pav e pei, addetto ai lavori in spazi confinati. Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Contratto di inserimento: Tempo indeterminato pieno. Esperienza pregressa PIU DI 10 ANNI Modalità di Lavoro FULL TIME.

32172 - PERSONALE DI SERVIZIO NEI FAST FOOD art. 1 L. 68/99 - Disabili | Provincia di Alessandria Descrizione: SEDE DI LAVORO: l’azienda dispone di numerosi punti vendita. La risorsa potrà essere destinata alle sedi di Alessandria TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato 6 mesi part-time 21 ore settimanali articolato su turni dal lunedì alla domenica con riposo a turnazione; livello di inquadramento 6S* - CCNL: Turismo-Pubblici Esercizi Mansione: • prendere gli ordini in cassa, • preparare l’ordine • consegnare i vassoi ai clienti • preparare i prodotti in cucina • riordinare la merce in cucina • sbarazzare i tavoli • pulire le attrezzature, cucina e locali Requisiti: • Qualifica professionale / diploma • Possibilità di raggiungere il luogo di lavoro in autonomia • Buona predisposizione al contatto con il pubblico e lavoro in team • Capacità di gestione dei carichi di lavoro • Utilizzo del registratore di cassa e videoterminale • • È previsto l’uso di macchinari per la cottura dei cibi ed erogatori delle bevande Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi Modalità di lavoro: lavoro a turni Titolo di studio richiesto: licenza media

32120 - ADDETTO ALLA CONTABILITÀ GENERALE - L.68/99 art. 1 Disabili | Italia Descrizione: Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività: Fatturazione attiva e passiva Gestione banche Contabilità generale Bollettazione Requisiti: Diploma di scuola media superiore e/o qualifica professionale Patente B per raggiungere il luogo di lavoro Conoscenza degli applicativi Office Buona capacità comunicativa e collaborazione Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di Inserimento: Tempo Determinato 7 mesi part time 21 ore settimanali lunedì 08-13 dal martedì al venerdì 09-13 Ccnl: Commercio, livello: 4 CCNL: Commercio Terziario Esperienza Pregressa: Necessaria Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: part time Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

Patenti richieste: Patente B 31836 - ORDINATORE DI MAGAZZINO | Piemonte Descrizione: Rivendita ricambi auto cerca addetti da adibire al magazzino ricambi ed accessori auto, gestione prodotti e scorte tramite uso di palmare Requisiti Età massima 29 ANNI (per futuro inserimento in apprendistato), automuniti, dinamici e precisi, interessati al settore auto Luogo di lavoro Alessandria periferia Contratto di inserimento: TIROCINIO RETRIBUITO A CUI SEGUE APPRENDISTATO Tipo di contratto offerto: tirocinio Modalità di lavoro: full time Patenti richieste: Patente A

31593 - OPERAIO INCISORE | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: Incisione di timbri e stampi per oreficeria attraverso l'utilizzo di pantografi, elettroerosione, punzoni e tornio manuale. Requisiti: Esperienza minima in mansioni simili o nell'utilizzo del tornio, buona manualità e capacità di organizzazione. Preferibile, non strettamente necessaria, conoscenza basilare di AUTOCAD e lettura disegni tecnici. Età massima 29 anni oppure percettori di indennità di disoccupazione. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Tipo di contratto offerto: apprendistato Modalità di lavoro: full time

31465 - ELETTRICISTA MANUTENTORE DI IMPIANTI | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: Nell’ambito dell’automazione industriale la risorsa si occuperà di cablaggio quadri elettrici a bordo macchina. Requisiti: Necessaria qualifica professionale in ambito elettrico, capacità di lettura in autonomia di schemi elettrici. Sede di lavoro: Alessandria zona D3. Contratto di inserimento: Tempo determinato pieno di un mese con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Modalità di lavoro: full time Patenti richieste: Patente B

31355 - AIUTO CUOCO DI RISTORANTE | Italia Descrizione: Mansioni: per ristorante tipico fuori Alessandria si cerca aiuto cucina con esperienza o titolo di studio alberghiero per preparazioni cibi e piatti, pulizia e riordino del locale Requisiti: esperienza nel settore, manualità, dinamicità, precisione, ottima conoscenza della lingua italiana. Indispensabile auto propria e disponibilità sabato e pranzo della domenica. Sede di lavoro: Vicinanze Alessandria. Contratto di inserimento: tempo determinato di 24 ore settimanali, possibile futuro inserimento definitivo Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: part time orizzontale Patenti richieste: Patente B

31129 - IMPIEGATO/A UFFICIO VERTENZE | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: La figura ricercata si occuperà di coadiuvare i lavoratori nei contenziosi di natura sindacale ed eventualmente legale con i datori di lavoro, seguendo procedure concorsuali finalizzate al recupero crediti e/o differenze retributive ed eseguendo i relativi conteggi. Requisiti: Laurea in scienze giuridiche o giurisprudenza con votazione minima 105, ottime capacità organizzative, predisposizione al contatto con gli utenti, disponibilità alla formazione e all'aggiornamento professionale nel settore, buone competenze informatiche, patente B, età massima 29 anni oppure beneficiari di NASPI. Sede di lavoro: Zona Alessandria. Contratto di inserimento: Apprendistato. Tipo di contratto offerto: apprendistato Modalità di lavoro: full time Titolo di studio richiesto: laurea (vecchio e nuovo ordinamento) Patenti richieste: Patente B

31013 - MURATORE | Alessandria (AL) Descrizione: Mansione: la persona si occuperà di lavorazioni edili (costruzioni, ristrutturazioni...) Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a trasferte in provincia e fuori regione Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 5 a 10 anni (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

30943 - INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI | Provincia di Alessandria Descrizione: Mansione: la persona si occuperà di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici Requisiti: si richiedono qualifica professionale o diploma in ambito elettrico, competenze in ambito meccanico, conoscenza base del pacchetto Office e preferibile di MYSQL, disponibilità alle trasferte, patente B e in possesso di mezzo proprio. Preferibile esperienza nel settore. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time (8.00 - 17.00 con pausa). Sede di lavoro: provincia di Alessandria, previste trasferte sul territorio nazionale Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Modalità di lavoro: full time Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ. Patenti richieste: Patente B

30938 - PROGETTISTA MECCANICO CAD | Bosco Marengo (AL) Descrizione: Mansioni: Disegnatore meccanico, addetto/a alla progettazione con Autocad Inventor. Requisiti: Ottime capacità nell'utilizzo di Autocad Inventor. Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Tipologia di inserimento: Tempo determinato full time della durata di 9 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Modalità di lavoro: full time

30762 - SALDATORE DI METALLI SPECIALI E LEGHE | Alessandria (AL) Descrizione: La risorsa si occuperà di svolgere la mansione di saldatore a filo continuo e supporto nelle altre lavorazioni di carpenteria metallica. Sede di lavoro: Oviglio (AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato Mansione: Saldatore con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese, trapani. Requisiti: Preferibile esperienza nell’ambito della carpenteria metallica con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese e trapani, patente B. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: full time Patenti richieste: Patente B

30356 - BARBIERE | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al taglio dei capelli e della rasatura della barba. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Si ricercano tre risorse da inserire stabilmente in nuovo negozio con apertura dopo il 18 settembre. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio) Modalità di lavoro: full time

30181 - CAMERIERE/A DI SALA | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: esperienza pregressa in ristoranti e/o pizzerie. Ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Orari: Turno serale. Possibile richiesta di alcuni servizi a pranzo. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi Modalità di lavoro: lavoro a turni

30109 - ESTETISTA | Alessandria (AL) Descrizione: Mansioni: La persona si occuperà delle varie cure estetiche e dei vari trattamenti offerti dal centro (manicure, pedicure, smalto semipermanente, epilazione, trattamenti viso e corpo) con utilizzo di laser , pressomassaggio, icoone. Requisiti: Qualifica professionale di estetista specializzata, forti doti relazionali, cortesia, ordine della persona e

affidabilità. Sede di lavoro: Alessandria Centro Contratto di inserimento: Tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga. Orari: Tempo parziale di 30 ore settimanali. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi Modalità di lavoro: part time orizzontale