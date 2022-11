Pro Patria - Alessandria, in palio il terzo turno

BUSTO ARSIZIO - Squadre molto cambiate, come nelle attese, per il secondo atto della Coppa Italia di C. La Pro Patria anche più dell'Alessandria: la Coppa conta, chi passa troverà nel terzo turno il Renate, che ha superato ai rigori il Mantova, 9-8, anche se il campionato è la priorità per tutti.

Tra i bustocchi in panchina l'ex Nicco.

Rebuffi, come annunciato, fa partire titolare Martignago, di fatto unica punta, e riporta Marietta tra i pali. Per Rizzo è il debutto stagionale, dopo l'infortunio e l'operazione alla clavicola.

PRO PATRIA - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

39' Martignago si fa spazio in area, ma la conclusione è sulla traversa



32' Pro Patria vicinissima al gol: Baldi perde palla centralmente ai 30 metri, Castelli ha spazio per calciare, ma sull'uscita di Marietta incrocia incredibilmente sul fondo

24' Tre angoli consecutivi per la Pro Patria. Rizzo soffre il duello con Olivieri

14' Ci prova Lombardi, conclusione forte sul primo palo, vola Mangano e respinge

5' Ammonito Rizzo per gioco falloso

2' Subito occasione Grigi: angolo, testa di Rizzo, salataggio quando la palla dà l'impressione di aver già superato la linea di porta

1' Calcio d'inizio Alessandria

Il tabellino

Pro Patria (3-5-2): Mangano: Perotti, Sportelli, Vaghi; Citterio, Vezzoni, Piran, Gavioli, Olivieri; Chakir, Castelli. A disp.: Cassano, Saporetti, Nicco, Ferri, Piu, Pitou, Sassaro. All.: Vargas

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rizzo, Baldi, Bellucci, Costanzo; Mionic, Perseu; Lombardi, Filip, Podda; Martignago. A disp.: Liverani, Dyzeni, Nichetti, Checchi, Galeandro, Nunzella, Rota, Sini, Speranza, Ghiozzi, Ascoli, Gazoul, Nepi. All.: Rebuffi

Arbitro: Canci di Carrara

Assistenti: Starnini di Viterbo e Rispoli di Locri, quarto ufficiale Campazzo di Genova

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni, spettatori: 200 circa. Ammoniti: Rizzo per gioco falloso. Angoli: 4-3 per la Pro Patria. Recupero: