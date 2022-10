Ravetti: "Commissione d'inchiesta sulla gestione di cinghiali e peste suina"

Il consigliere regionale del Pd, Domenico Ravetti, attacca la Giunta Cirio sulla variazione di Bilancio e sulla gestione degli ungulati e dell'emergenza peste suina: "Chiederemo una Commissione d'inchiesta sul tema. Non è un atto d'accusa - sostiene - ma vogliamo vederci chiaro e dare risposte, soprattutto, a chi ha ricevuto dei danni".

"Nel documento della maggioranza - aggiunge - mancano poi punti fondamentali come il sostegno alle famiglie e alle aziende per il caro bollette o gli interventi sul patrimonio Atc. E, riguardo invece al nuovo ospedale di Alessandria, se davvero il presidente Cirio ha deciso che si debba fare nell'area dell'aeroporto, apra un tavolo di confronto con il Comune e le realtà interessate, trovi i fondi necessari per farlo a cominciare dal progetto di fattibilità e si impegni per arrivare alla posa della prima pietra. Altrimenti, come tante altre volte, saranno state da parte del centrodestra soltanto parole".