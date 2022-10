Basket femminile Alessandria, in C per il mezzo secolo

ALESSANDRIA - Non ci poteva essere modo migliore per festeggiare il mezzo secolo di vita: Basket Femminile Alessandria torna in C dopo alcune stagioni in Promozione, con un gruppo di ragazze che, come sottolinea coach Mimmo Buffelli, "prima che una squadra, è una famiglia. Una gran bella famiglia".

Con una trascinatrice come Paola Bonzano, la presidente, che alle origini del club è stata giocatrice. Con un tifoso illustre come Peo Luparia, che ha organizzato un evento del Panathlon Club Alessandria Cittadella per la presentazione, con due nuovi acquisti per affrontare la categoria superiore, Elena Falabrini e Greta Ferraris.

Una serata per ripercorrere 50 anni di storia sul parquet e per far conoscere le protagoniste del campionato che scatterà il 3 novembre, al PalaConi, con Vercelli. E una nuova 'partnership': Zonta Club Alessandria, impegnata a sostenere l'empowerment delle donne in tutti i settori, "anche nello sport", come ha sottolineato la presidente, Simonetta Bisio, sarà al fianco della squadra e sul campo ci sarà lo striscione "Zonta says no to violence against women", nei 16 giorni della mobilitazione internazionale.