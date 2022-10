"Troppi cantieri: proponiamo divieti di sosta notturni sospesi e ristori per le attività"

"Tra cantieri per la realizzazione del teleriscaldamento e lavori in corso per manutenzione ordinaria e straordinaria di strade o fabbricati, ad Alessandria parcheggiare l'auto in maniera rispettosa delle regole sta diventando sempre più complicato. Pare che al momento le multe per divieto di sosta notturna siano 'sospese' in certe vie della città, ma nessun atto è stato preso in questa direzione, senza alcuna comunicazione a riguardo. E' quindi necessario per correttezza e per evitare inutili confusioni fare chiarezza sulla situazione": la Lega, per bocca del capogruppo Mattia Roggero, interviene sul tema mobilità.

"Come Lega - aggiunge - abbiamo presentato una mozione che crediamo di buon senso, chiedendo a sindaco e Giunta di sospendere il divieto di parcheggio per lo spazzamento delle strade nelle aree direttamente coinvolte dai lavori e in quelle limitrofe, e altresì di prevedere, per le attività che si trovano nelle vie chiuse per i cantieri un piano di supporto e ristoro per i danni economici subiti (riduzione delle imposte locali, eventuali agevolazioni sui parcheggi a pagamento). Ci auguriamo che su un tema come questo, che riguarda tutti gli alessandrini, prevalga il buon senso e non l'ideologia, e che la maggioranza la sostenga provvedendo con un intervento immediato e risolutivo".