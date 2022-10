Falleti, la prima 'Two Presidents Cup' da capitana

BARCELLONA - "Il messaggio è chiaro, meglio che faccia la capitana, anche perché le mie compagne sono davvero forti". Manu Falleti scherza ed è felice: l'Italia non aveva mai vinto la 'Two Presidents Cup', a Barcellona, grande evento per nazionali master al Real Club di Barcellona.

Quinta partecipazione per la maestra alessandrina, "da giocatrice tre edizioni, in cui l'Italia si è arresa sempre in finale al doppio di spareggio". L'anno scorso il debutto alla guida della squadra Ladies 40: sconfitta in semifinale contro le padrone di casa, poi superate dalla Germania.

"Ci siamo prese la rivincita: in semifinale abbiamo battuto proprio le tedesche campionesse in carica, che hanno schierato Manon Kruse, campionessa mondiale individuale e a squadre in carica. E in finale abbiamo avuto ragione della Spagna, in campo anche la vice iridata Rosa Andress, ex 120 Wta, e Gisela Riera, ex 140".

Questa volta il doppio di spareggio è delle azzure: primo singolo vinto da Agnese Zucchini, "che gioca con me nel Borgotrebbia Tennis&Events", Micaeala Uhnakova ha ceduto alla Andress. "Il doppio Porchia - Zucchini ha fatto un capolavoro, 15/14 al tiebreak del terzo. Una maratona di emozioni"