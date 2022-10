Patrizia Ferrando spiega il romanzo gotico

Continuano presso la Biblioteca comunale di Serravalle Scrivia gli incontri della rassegna “Gotico d’Autunno”. Venerdì 28 ottobre, alle 17, sarà la volta di “L’ Anno senza Estate. Leggere gotico ieri e oggi”. Un incontro in cui la giornalista e scrittrice Patrizia Ferrando approfondirà la nascita, le peculiarità e le suggestioni del romanzo gotico, genere letterario di grande pregio che ebbe notevole fortuna nell’Inghilterra di fine settecento e ottocento. Seguirà l’inaugurazione di un nuova sezione dedicata interamente alla letteratura gotica in Biblioteca, dove saranno disponibili tutti i grandi classici “di fondazione” di questo particolare genere letterario. Dato il fascino che questa letteratura suscita nei giovani la sezione andrà ad inserirsi in un progetto molto più ampio, dedicato ai ragazzi, a cui la Biblioteca sta lavorando.