Vis Pesaro - Alessandria: una sola novità

PESARO - Una sola variazione dell'Alessandria che affronta il terzo atto di gare ravvicinate, al 'Benelli' di Pesaro: Galeandro e Nepi insieme dall'inizio, con Martignago pronto a subentrare.

L'ex della gara, Lombardi, parte dalla panchina.

In casa Vis Pesaro è Cannavò a sostituire Fedato, il capocannoniere, oggi squalificato. Neppure in panchina l'altra alternativa, Gucci, considerato in partenza.

VIS PESARO - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

26' Giallo a Checchi per gioco falloso

25' Buona manovra Alessandria: Filip per Nepi, tocco a Galeasndro, che allarga a destra per Ghiozzi. La conclusione è debole

20' Super Liverani: punizione di Astrologo, colpo di testa di Bakayoko, che il portiere toglie dall'angolino

18' Ammonito Speranza per gioco falloso

16' Occasione Alessandria: cross di Nunzella da sinistra, il colpo di testa di Filip è di poco sul fondo

14' Azione dei Grigi, fermata da un fuorigioco dubbio (Galeandro non tocca la palla)

7' Brivido sul tocco di Nunzella a Liverani, Egharevba prova a inserirsi, il portiere esce e tocca in angolo

4'Primo angolo per l'Alessandria. Batte Sini, Checchi, sul secondo palo, va giù. Tutto regolare per l'arbitro (e non ci sono proteste)

1' Calcio d'inizio Alessandria

Il tabellino

Vis Pesaro (4-3-3): Farroni; Russoni, Gavazzi, Bakayoko, Zoia; Astrologo, Coppola, Aucelli; Egharevba, Cannavò, Provazza. A disp.: Campani, Nicoli, Ghazoini, Ngom, Nina, Sosa, Borsoi, Venerandi, Sanogo, Cavalli, Garau, Cusumano, Di Paola. All.: Sassarini

Alessandria (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota, Speranza; Ghiozzi, Galeandro, Filip; Nepi. A disp.: Marietta, Dyzeni, Podda, Costanzo, Nichetti, Mionic, Rizzo, Lombardi, Martignago, Perseu, Pellegrini, Bellucci. All.: Rebuffi

Arbitro: Ancora di Roma1

Assistenti: Palla di Catania e Cecchi di Roma1, quarto ufficiale Vincenzi di Bologna

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Speranza, Checchi per gioco falloso. Angoli: 3-1 per la Vis Pesaro. Recupero: